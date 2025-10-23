  • ESP
MARK RUTTE DEJA EN PAÑOS MENORES A MONCLOA

El secretario general de la OTAN vuelve a despedazar los bulos del Gobierno Sánchez tras una pregunta de David Alandete

"España asegura que puede cumplir sus compromisos de capacidades por debajo del 3,5% del PIB. Yo les dije que no, que eso no es posible, y lo sabremos muy pronto"

Pedro Sánchez, Mark Rutte y David Alandete.
Rutte, secretario general de la OTAN, dice que hubo unanimidad en el 5% en Defensa y que a Sánchez 'no le queda otra'

Desmontado, una vez más, el argumentario del Gobierno Sánchez para incumplir sus compromisos con la OTAN.

La jornada del 22 de octubre de 2025, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América en el que se trataron diversos temas, entre ellos el de la negativa de España a ampliar su aportación económica a la OTAN.

David Alandete, corresponsal de COPE y de ‘ABC‘, consiguió preguntar al máximo responsable de este organismo:

La respuesta de Rutte, cristalina como el agua:

He hablado muchas veces con el presidente Sánchez; nos conocemos bien. España asegura que puede cumplir sus compromisos de capacidades por debajo del 3,5% del PIB. Yo les dije que no, que eso no es posible, y lo sabremos muy pronto.

Hasta ahora, la estrategia del inquilino de La Moncloa se había centrado en defender la aportación de España a la seguridad aliada más allá de las cifras de inversión.

El presidente del Gobierno socialcomunista ha defendido en varias ocasiones lo que considera un «éxito de primer nivel diplomático», argumentando que la contribución en misiones y capacidades compensa el menor gasto.

Sin embargo, las palabras del secretario general de la OTAN han vuelto a poner en jaque esta narrativa y fuerzan a reevaluar la posición española en el seno de la Alianza Atlántica mientras se mantenga en el empeño de no incrementar su aportación económica.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

