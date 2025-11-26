Bombazo Ábalos: confirma la reunión entre Sánchez y Otegi para atar la moción de censura

Bofetón tremendo.

José Luis Ábalos ha confirmado que la reunión entre Pedro Sánchez -entonces secretario general del PSOE- y el etarra Arnaldo Otegi para asegurar su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy sí se produjo.

El exministro ha publicado un demoledor mensaje en su perfil de la red social X, antes Twitter, con el que deja con el culo al aire al marido de Begoña y al líder de Bildu, que negaron tajantemente que la reunión en un caserío se produjo.

«Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió».

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

La noticia del llamado Pacto del Caserío cayó como una bomba en Moncloa.

La supuesta reunión de tres horas entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco, justo antes de la moción de censura de 2018, fue destapada por El Español y la repercusión ha sido tremenda.

La razón es muy sencilla: Sánchez, entonces solo secretario general del PSOE, había prometido que nunca pactaría con Bildu. Incluso fue más allá: afirmaba que para la moción de censura excluiría a los herederos de ETA en su ronda de negociaciones para lograr los apoyos con los que la moción terminó prosperando.

Tanto el líder socialista como el terrorista condenado han desmentido la reunión.

A tal punto ha llegado el desmentido que Otegi afirmó que, si llegara a salir alguna evidencia de que se produjo, dimitiría de su cargo al frente de Bildu.