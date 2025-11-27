Koldo suelta la gran bomba: las p*tas de las saunas del suegro de Sánchez financiaron las primarias del PSOE

Tremebundo.

Koldo García no se corta un pelo y, a horas de poder acabar en la prisión de Soto del Real (Madrid), opta por tirar de la manta y contar lo más grande.

Una de las sospechas principales que siempre ha perseguido a Pedro Sánchez es saber cómo se financió su campaña de las primarias para presidir el PSOE en el año 2017.

Pues el exasesor de José Luis Ábalos, en una amplia entrevista al digital ‘OkDiario‘, deja caer que el dinero para cubrir esa acción pudo haber venido perfectamente de las saunas / prostíbulos de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y esposa de Sánchez.

Koldo, a la pregunta de cómo se financió la campaña de las primarias socialistas y si hubo aporte de dinero empresarial, respondió con contundencia:

Recibíamos dinero de muchísima gente, entre ellos, empresarios.

Sobre la cantidad percibida, el exasesor del exministro de Transportes habló de cantidades importantes:

1.000, 2.000… Y se fraccionaba.

Dijo que, aunque no podía constatarlo al 100%, estaba convencido de que el padre de Begoña Gómez había aportado 100.000 euros:

Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí.

Deslizó dos nombres:

Estaban Pedro Sánchez, Paco Salazar, que dijeron que Sabiniano Gómez iba a aportar 100.000 euros. Y además dijeron que eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché.

Pitufeo

Igualmente, a Koldo se le preguntó sobre posibles irregularidades en las aportaciones económicas para cubrir la campaña de las primarias socialistas. Este respondió que:

Yo me acuerdo que eran ingresos de 300 euros los que yo he pedido hacer. A mi me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: «Entrega tú, tú, tú y tú». Puedo entender que fue un pitufeo. Tengo que reconocer que eso es culpa mía. El no conocimiento no me exime. Pero no valoraba que entregaran 1.000, 2.000 y que lo dividiera en 300 euros e ingresa tú aquí y allí… Pues eso es un pitufeo.

Sobre quiénes fueron las personas utilizadas para ese pitufeo, el exasesor de Ábalos señaló:

Pues a conocidos, a simpatizantes, a inmigrantes que eran afiliados del partido. Algunos, cierto es, no eran afiliados y eran simpatizantes.

Detalló que había inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaban ese dinero en la cuenta del partido.

Y en cuanto al dinero movido en esas primarias, Koldo no confirma, pero tampoco desmiente, que fuera algo más de un millón de euros: