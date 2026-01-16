  • ESP
PRESENTADOR DE 'MALAS LENGUAS' (TVE)

Jesús Cintora desata un cachondeo sinfín al relatar su infancia en los años 80: «En casa no teníamos ni ducha, ni frigorífico, ni lavadora»

"En su casa no habia agua caliente, ni ducha, ni frigorífico, ni lavadora, pero ojo,..., sí había televisión para que el niño viera 'Barrio Sésamo'"

Jesús Cintora.
Jesús Cintora.
Un relato lacrimógeno.

Pero también con visos de haberle metido mucha especia con aroma a invento.

Jesús Cintora, presentador de ‘Malas Lenguas’ (TVE), concedió una entrevista a ‘El Español en la que habló largo y tendido sobre su infancia.ç

En especial llamaron la atención algunos pasajes, sobre todo porque hay cosas que no casaban.

En casa no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha. Nos bañaban en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros. Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón para vivir dignamente.

Curiosamente, la necesidad imperiosa de tener lavadora o frigorífico e incluso agua caliente se veía relegada para poder tener un televisor:

En televisión, solo existía la pública y veíamos ‘Barrio Sésamo‘ o ‘La bola de cristal‘.

También, por lo que cuenta, su padre tenía un camión para trabajar:

Nunca me pusieron una hora de vuelta a casa, pero mi padre podía levantarme de la cama a las cinco de la mañana para acompañarle a trabajar en el camión. Creo que eso marca.

El troleo en redes sociales resultó glorioso a todas luces:

