Jesús Cintora desata un cachondeo sinfín al relatar su infancia en los años 80: «En casa no teníamos ni ducha, ni frigorífico, ni lavadora»

Un relato lacrimógeno.

Pero también con visos de haberle metido mucha especia con aroma a invento.

Jesús Cintora, presentador de ‘Malas Lenguas’ (TVE), concedió una entrevista a ‘El Español‘ en la que habló largo y tendido sobre su infancia.ç

En especial llamaron la atención algunos pasajes, sobre todo porque hay cosas que no casaban.

En casa no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha. Nos bañaban en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros. Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón para vivir dignamente.

Curiosamente, la necesidad imperiosa de tener lavadora o frigorífico e incluso agua caliente se veía relegada para poder tener un televisor:

En televisión, solo existía la pública y veíamos ‘Barrio Sésamo‘ o ‘La bola de cristal‘.

También, por lo que cuenta, su padre tenía un camión para trabajar:

Nunca me pusieron una hora de vuelta a casa, pero mi padre podía levantarme de la cama a las cinco de la mañana para acompañarle a trabajar en el camión. Creo que eso marca.

El troleo en redes sociales resultó glorioso a todas luces:

El ascensor social funcionaba muy bien: acabó haciendo la carrera en una de las tres universidades privadas de pago que había entonces — Elisa Beni (@elisabeni) January 15, 2026

En su casa no habia agua caliente, ni ducha, ni frigorífico, ni lavadora, pero ojo,…, si había televisión para que el niño viera Barrio Sésamo. Si tu padre trabajaba de camionero y no teníais esas cosas,…., habla con él. — Thomy GaRo. (@Thomy200261) January 15, 2026

Fíate un mojón de aquellos periodistas televisivos que presumen de haber tenido una infancia humilde. Esos son los peores… y lo hacen con la intención de camelarse a la audiencia para mantener sus programas ultrasesgados en beneficio del gobierno de turno. — Jonathan (@Turr1entes) January 15, 2026

En el 80 tenía 3 años. Cintora miente como un bellaco, igual que toda la izquierda.pic.twitter.com/pta8bPZwk2 — María Aguirregomezcorta (@MirenAguirrego1) January 15, 2026

Ni agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha … 🙄 pic.twitter.com/LwQFoFA1Dn — Fátima Martínez (@fatimamartinez) January 15, 2026

El golpe en la cabeza le trastornó. https://t.co/As3aVFnKst

Aquí el dice que veía Barrio Sésamo y la Bola de Cristal, y que los fines de semana viajaba con su equipo de fútbol, vamos que lo de no tener TV es FALSO, y si viajaba tanto tenían para nevera y agua caliente. pic.twitter.com/d1SS5rCsut — Indiferente… (@Indifer72) January 15, 2026

Tengo 47 y no he conocido a nadie que no tuviera agua caliente, frigorífico o bañera (en los 80 era mucho más común bañera que ducha). — Ualkindeza (@ualkindez) January 15, 2026

Pues aquí hablas de tu infancia como si fuera idílica, jijijiji

No tendrías agua caliente, pero sí televisión y viajabas los fines de semana con el equipo de deporte escolar.

Es que los de extrema izquierda nunca contáis la verdad?https://t.co/7M1lWH0UuD — Petricor (@Petri_co_r) January 15, 2026

La Pilarica y el Cintora en los 80. Buscando caracoles para comer 😂@JesusCintora se alumbraba con antorchas. Pobre… idiota! pic.twitter.com/a8d3kbKkQb — Bevy Garcia 💚🇪🇦🇮🇨💚 (@BevyGarcia34345) January 15, 2026