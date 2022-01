Losantos se cabrea con el nuevo ataque de Arcadi: «Él prefiere a laSexta»

Cuarto día de intercambio de golpes escritos entre dos colosos de la comunicación, Federico Jiménez Losantos y Arcadi Espada, con las páginas del diario ‘El Mundo’ como canal y con VOX como móvil.

En esta ocasión, este 21 de enero de 2021, le tocó escribir la columna de opinión al afamado locutor de EsRadio, que respondió a los ataques de Espada mediante un texto titulado Ciudanaderías.

El contexto de la bronca es tan simple de mencionar como extenso de debatir; sobre si VOX es un partido con ideas extremistas. Losantos defiende que no al tiempo que les anuncia su voto –después de una época compleja de pelea con los de Abascal-, mientras que Arcadi critica duramente a su columnista oponente:

Quizás fue esta la frase que molestó en última instancia a Losantos, que ciertamente se hace el ofendido:

EL COLUMNISMO puede ser una notable escuela de humildad, siempre que uno no escriba ante el espejo, en admirada contemplación de sí mismo. Yo acabo de recibir esa lección de Arcadi Espada, a quien siempre he leído y defendido, en la ilusa certidumbre de que él también me leía y entendía. Pues no. En su segunda diatriba contra Vox a través de mí o contra mí a través de Vox, dice que, votando a Vox, «quiero que me llamen centrista». Sin faltar. Yo he criticado siempre, pero siempre, el centro y el centrismo como manifestaciones del complejo de la derecha que usa la izquierda para legitimar su sectarismo y asumen la derecha papanatas y el centrismo fatuo.