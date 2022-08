Magistral troleo a Revilla por ponerse chulo con Juan Carlos I en ‘El Mundo’

Magistral troleo a Miguel Ángel Revilla por su último ataque a la Casa Real.

Durante una entrevista con ‘El Mundo’, el presidente de Cantabria decidió ponerse chulo con el rey Juan Carlos I, presumiendo que había roto su amistad personal y que, incluso, se negaba a dirigirle la palabra al Emérito.

“Yo no me pude imaginar nunca que tuviera el dinero fuera, dando además lecciones de que debíamos ser todos honestos… Cuando descubro toda la peripecia de la señora esta, de los dineros que van y vienen, su huida de España… Todo esto para mí ha sido decepcionante. Valorando todo lo que ha hecho, que lo valoro, lo que no podíamos imaginar era que el máximo representante de los españoles fuera un evasor fiscal y nos hubiera estado engañando a todos. Para mí ha sido una gran decepción”, afirmó al citado medio.

A lo que agregó: “No he querido volver a cruzar una palabra con él. Y algún intento ha habido…”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde los usuarios no dejan pasar la oportunidad para pitorrearse de él y comentar, con toda ironía, el gran ‘enfado’ y ‘tristeza’ que debe tener Juan Carlos I de no poder hablar con Revilla.

Carlos Fernández, vicesecretario de Afiliación del PP de Valladolid, fue una de quienes trolearon al presidente autonómico: “Menudo disgusto que tiene el Rey Juan Carlos de no hablar contigo Revilla, no te digo”.

Menudo disgusto que tiene el Rey Juan Carlos de no hablar contigo Revilla, no te digo. — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) August 19, 2022

Que disgusto más grande tiene el Rey

https://t.co/oE4U0p2LHx — Ceciliogc (@Cecilio_gc) August 19, 2022

Hacernos creer que Juan Carlos ha intentado hablar contigo y tú le rechazas te coloca en la realidad, un populista vendedor de humo.

Una pregunta que no le hicieron señor @RevillaMiguelA ¿qué fue de la mina de Reocín? una de sus promesas electoraleshttps://t.co/fJQP7CWqVf — Can-tabria (@GestinGestion) August 19, 2022

Lo dudo mucho. ¿Te harían alguna entrevista sino criticases a la Monarquia?. Miguel Ángel Revilla: "No he querido volver a cruzar una palabra con el Rey Juan Carlos. Y algún intento ha habido…" https://t.co/bZjiiELFCu — Bestia Parda (@BestiaParda307) August 19, 2022

Por su parte, hay quienes también le recuerdan que se acerca a la Casa Real cada vez que cree que puede sacar algún beneficio político o, simplemente, para salir en la foto.

Bien que te pones a su lado para la foto….https://t.co/YDB0l7Rj5E — Mariano 5555 (@suriwas43) August 19, 2022

De traidores cómo tú, cuanto más lejos mejor.

No le llegas al Rey Juan Carlos ni a la suela de los zapatos… JUDAS. — Juan Carlos Perez Perez (@SPAINSIKMOLAHP) August 19, 2022

¡Qué asco de exfalangista!

Quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro…, y sólo es, un bocazas. Miguel Ángel Revilla: "No he querido volver a cruzar una palabra con el Rey Juan Carlos. Y algún intento ha habido…" https://t.co/ALa9zfNh1K — ÁNGEL LUIS YUSTA (@PRODUCCIONESQUI) August 19, 2022

Los ataques a la Monarquía no fueron las únicas palabras polémicas de Revilla, quien no dudó en adoptar el discurso del Kremlin para culpar a Estados Unidos de la sanguinaria invasión rusa a Ucrania.

“A mí me fastidia mucho que engañen a la gente y es que nos engañan. Mira las acciones, toda la Bolsa hundida y las empresas de armas creciendo un 40%, y las armas las vende América. Esto es una guerrita montada y consentida y presionada igual que hubo que hacer la de Irak. Y hay que contarlo”.

Una acusación contra Washington que llevó a que le acusaran de estar trabajando a favor de los intereses de Vladimir Putin.

Miguel Revilla, el lameculos cántabro de Putin.https://t.co/kvlpVdIHRO — RICARDO ANGOSO (@ricardoangoso) August 19, 2022

Aquí, un idiota o algo peor: la guerra de Ucrania es un montaje de Estados Unidos, como la de Irak. https://t.co/c18LUfb9ps — Víctor de la Serna (@vdelaserna) August 19, 2022

Dice el asno gritón que lo de Ucrania es una guerrilla montada por EEUU. https://t.co/CfuE3zOCyH — Niwrad Solrac (@Darwinvolucion) August 19, 2022