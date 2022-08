Maravilloso palo de Revilla a Sánchez sin abrir siquiera la boca y con un micro abierto

Andamos en todos los medios de comunicación dándole vueltas a casi lo único que podemos llevarnos a la boca en este tedioso agosto. Y no es moco de pavo…

El asunto del lamentable plan de ahorro energético de Pedro Sánchez que tiene más lagunas que aciertos, y que tiene a todos los trabajadores pensando en cómo lo van a hacer para sobrevivir con el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados.

Y de este hilo mismo quisieron tirar en la tarde de 5 de agosto de 2022 en el Todo es mentira de Cuatro, y para ello entrevistaron al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.

Lo que nadie cabía esperar es que el habitualmente bastante pesado y otro tanto populista, Revilla, fuese a meterle el palo más maravilloso posible a Pedro Sánchez.

Al conocido presidente no le hizo falta ni abrir la boca, que es lo mejor de todo, pero se expresó a la perfección con los gestos faciales. Le preguntaba Marta Flich qué le parecía el asunto polémico de los 27 grados y, pensando que aún no estaban en directo -no escuchaba las preguntas de la presentadora-, alguien al otro lado de la cámara en la misma sala que Revilla fanfarroneaba:

«Los 27 grados serán para calentarse».

La cara de Revilla, asintiendo, a caballo entre la desidia y la resignación, fue el colofón final. Hasta Marta Flich se partió de la risa.