Pablo Iglesias raja de Sánchez en la SER: «Tuvimos una discusión fuerte por la salida del rey emérito y el Presidente se disculpó»

Pablo Iglesias se plantó en la Cadena SER este 8 de septiembre de 2020 desde bien temprano para ser entrevistado por Ángels Barceló, e intentó el líder podemita cerrar la boca y no rajar, pero es superior a sus fuerzas.

De modo que cuando la entrevista llegue a oídos del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le hará mucha gracia escuchar a su vicepresidente segundo y líder de otro partido, hablar de él en los términos en los que lo hizo; eso sí, la mayor parte de las veces entre líneas y con un tono muy cordial.

El nuevo Pablo Iglesias de moño y pendiente se mostró partidario de que los líos que hay -y muchos- en el gobierno de coalición hay que lavarlos en casa, pero a la hora de la verdad, entre dientes y con respuestas a medias, el podemita rajó como siempre, como hacía en la guerra fratricida con Errejón:

La entrevistadora de la SER fue generando el caldo de cultivo perfecto gracias a sus preguntas:

🔴 VÍDEO | – @AngelsBarcelo : ¿Le molestó que Pedro Sánchez no le informara de la fusión entre Bankia y CaixaBank? – @PabloIglesias : De lo me molesta no hablaré en los medios – Barceló: Deduzco que le molesta – Iglesias: Deduzca lo que quiera

Y finalmente consiguió que el podemita se ‘soltara la coleta’:

Pablo Iglesias: Si el Presidente hace algo que me molesta se lo digo en privado, no en los medios.

Ángels Barceló: ¿Se ocultan muchas cosas?

Pablo Iglesias: No. Por mi parte no.

Ángels Barceló: La semana pasada le pregunté al Presidente del Gobierno cómo gestionan las discrepancias y me dijo que hablando mucho. ¿Usted cómo gestiona las discrepancias al margen de no comentarlas en los medios?

Pablo Iglesias: Hablando mucho. Hemos pasado muchas horas hablando. Ha habido momentos agradables y más tensos. Tenemos conversaciones difíciles y de muchas horas. Es normal. Estamos aprendiendo cómo gobierna un gobierno de coalición. Y eso aporta muchas ventajas porque en estos gobiernos es muy difícil hacer trampas. […] Cada vez que hay un problema tenemos que hablar.

Ángels Barceló: ¿Por qué piensa que el Presidente hay cosas que no le cuenta? No sé si usted estaba enterado por ejemplo de la salida del rey emérito de España… ¿Hay una falta de confianza?

Pablo Iglesias: Voy a ser reservado en eso. Lo he hablado con él pero no lo voy a contar por responsabilidad y lealtad al Presidente. En algo que quizás nosotros teníamos que saber y no hemos sabido, prefiero no hablarlo en los medios y hablarlo con el Presidente. En el caso concreto de la salida, de la ‘huida’, del rey emérito, tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el Presidente se disculpó. Y eso le engrandece. Que un Presidente pida disculpas y diga ‘esto tenía que habértelo dicho a pesar de que sabía que no ibas a estar de acuerdo conmigo’ creo que habla bien de él. Y aquí es lógico, hay un gobierno de coalición donde hay un partido monárquico y uno republicano.