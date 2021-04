Herrera sacude a Sánchez por su traicionero ataque a Ayuso : «Ha pasado de ‘Vacunator’ a ‘Mentirator'»

Carlos Herrera ha sacudido a Pedro Sánchez por su ataque a Madrid, sembrando las dudas en torno a las cifras de la pandemia.

Sucedió el pasado 9 de abril de 2021. Sánchez cuestionaba la contabilización de los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid y ha afirmado que el problema es que no registra todos los nuevos casos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respondía exigiendo a Sánchez que se disculpe ante esas «gravísimas acusaciones» y ha criticado que «ponga en duda» sus cifras con estas palabras: «Se piensa el ladrón que todos son de su condición».

Herrera, en su monólogo de este 12 de abril de 2021, ponía el foco en la campaña del PSOE para recuperar la CAM:

Esta campaña, la del PSOE y Mentirator, es sencillamente el virus. Y si las cifras no facilitan argumentos, se falsean. Porque la vergüenza es ninguna. No la conoce. Es decir, Sánchez – un tipo que oculta el número real de muertos en una pandemia – no tuvo empacho el viernes con toda la deslealtad del mundo de acusar a Madrid de estar ocultando datos de los contagios. Y llega hasta tal punto la desvergüenza que tuvo que salir a medio negarlo lo que había dicho a la prensa en ese viaje por África, donde no se lo han quedado. Ahora, lo ha hecho este finde dejando claro que él no tiene intención de ser el presidente de todos los españoles. Que a los madrileños si no los puedo controlar, los fustiga. Eso de la lealtad y la colaboración… No, no, no. Escurriendo a Madrid y a caldo.