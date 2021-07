Carlos Herrera ‘despide’ a Fidalgo de la tertulia de COPE por decir tontunas: «¡Fuera!»

La periodista Pilar García de la Granja y el exsindicalista José María Fidalgo debatían, este 22 de julio de 2021, en la tertulia de la COPE, sobre el CIS y los manejos de Tezanos, cuando irrumpió el presentador Carlos Herrera para subrayar que el socialista es el peor director que ha tenido el organismo de estudios demográficos.

El asunto fue entonces subiendo de tono hasta un momento en el que Herrera le soltó al exsindicalista y sanchista encubierto que decía «tontunas». Ánimos muy caldeados, quizás por estos calores veraniegos. Así fue el intercambio:

Fidalgo : Yo no vengo aquí porque me paguéis.

Herrera : Fidalgo, ¡tú no estás diciendo nada! Dame por favor argumentos, ¡no me digas tontunas!

Herrera : Yo no conozco al señor Tezanos. Será un señor encantador, pero este señor con dinero público está poniendo al servicio de Sánchez todo un organismo. Ningún anterior director del CIS ha llegado a las cotas de indigencia profesional de Tezanos. Y lo dicen los expertos en mercadotecnia y demoscopia. Sí creo que alguien que no ha dado ni una en el CIS y lo utiliza como método orientativo, de convencimiento, no de investigación, y eso con dinero público es malversar.

El tiempo de tertulia siguió adelante, con la propia De la Granja y con Miquel Giménez participando de un debate con uno menos.

Podría parecer que Fidalgo había abandonado el estudio, pero para sorpresa de los oyentes, Herrera volvió a aludirle al final de la tertulia:

Herrera: Llegamos a las 9 y ahora comienzan los previos de los Juegos Olímpicos, que no se va a perder Fidalgo, que no se crean que se ha ido, sigue aquí sentado pero no va a decir ni adiós.

Fidalgo: No, yo voy a decir lo que te dije que me dijiste, que para decir idioteces me quedara callado. Me he quedado callado y hasta después del verano.

Herrera: Yo no he dicho idioteces, he dicho tontunas.

Fidalgo: Me da igual, guapo. Que os vayan muy bien las vacaciones.

Herrera: Se va a Babia ahora mismo Fidalgo.