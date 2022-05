Iglesias se niega a contestar en la SER si está dolido con Yolanda Díaz pero suelta de todo por su boca

La liada podemita o de la izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía es bonita de ver y disfrutar.

No llegaron a tiempo de presentar la coalición para las elecciones regionales y el ridículo es fantástico.

De modo que al final ha tenido que remangarse y opinar el gran gurú, exvicepresidente, ex podemita jefe, y ahora podcaster y tertuliano, Pablo Iglesias. Lo hizo este lunes 9 de mayo de 2022 desde el ‘Hora 25’ de la Cadena SER donde colabora cada lunes.

Allí, Aimar Bretos le tiró a bocajarro la pregunta: «¿Está dolido con Yolanda Díaz?» Y no quiso responder el podemita, aunque el fuego de sus ojos hablara por él.

-Porque no, porque no voy a contribuir a generar ningún tipo de titular que perjudique ni a Yolanda, ni a la candidatura del cambio ni al frente amplio o como leches se termine llamando.

Este fue el final de la intervención del podemita, que empezó para frotarse las manos:

«Lo de Andalucía es un horror y nos causa vergüenza. La próxima vez estaría bien hacer unas primarias y no pasar por esta vergüenza».

Y es que el podemita Iglesias, exlíder de la formación, tiene muy hartos a muchos incluso que siempre habían sido de su cuerda, y a más, hasta de su mismo medio de comunicación.

Fíjense el caso de esta columnista colaboradora del diario Público entre otros, sede en la que el ínclito tiene su podcast La Base:

No voy ni siquiera a comentar las declaraciones en sí, sólo a pedir un poco más de responsabilidad. No basta con decir que no quieres dar titulares o embarrar para eximirte de la responsabilidad a la hora de lanzar bombas y cuchillos contra tu propio espacio político. Basta. https://t.co/o5Cpf47OOJ

