Juanma Moreno advierte a Carlos Herrera: «No me extrañaría que Sánchez no se presentara a las elecciones»

El batacazo de Andalucía puede marcar el principio del fin de Sánchez.

El recién electo presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, reflexiona sobre su triunfo histórico y considera que se encuentra preparado para gestionar la mayoría absoluta que ha conseguido, aunque ha reconocido que “esos 58 no entraban en mi cabeza».

En una entrevista con Carlos Herrera, en la COPE, el representante del Partido Popular considera que es una victoria que golpea fuertemente al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y ha revelado que no ha recibido una llamada de su parte para felicitarle por su holgada victoria, aunque ha matizado que ha recibido más de 700 mensajes por WhatsApp y que se le “podría haber escapado alguno”.

“Andalucía es la comunidad donde más españoles vivimos. Andalucía tiene un efecto simbólico en el Partido Socialista porque ha estado gobernando durante casi cuarenta años y todo eso ayer saltó por las aires. El señor Sánchez hoy tiene un problema más grande que el que tenía ayer”.

Moreno indica que los andaluces le han sacado “la tarjeta roja» al presidente, y en las urnas le han dicho «por este camino no».

Si bien destaca la capacidad de resistencia del presidente, y está convencido de que “va a intentar aguantar hasta el final pero si las cosas no le funcionan, creo que veremos a un Sánchez que no se presente a las elecciones. Si las cosas siguen en esta cascada, no me extrañaría que el señor Sánchez dijera yo de aquí me bajo y que venga otro”.

Moreno estima que esta situación es debido a que las políticas del Ejecutivo central no sintonizan con la mayoría de los españoles y les genera “desagrado y rechazo”. Esto ha ocasionado una fuga de votos de muchos simpatizantes socialistas hacia el PP en estas elecciones.

“La opción que yo representaba era muy transversal. Muchas personas decidieron que la opción mejor para Andalucía este momento es el Partido Popular Andaluz», ha señalado.

Moreno detalla que la suya ha sido una victoria histórica producto de estos votos que provienen de otro signo político y destaca que “el núcleo gordo de esos votos es antiguo votante del partido socialista. Solo hay que mirar la provincia de Sevilla. Hay una parte importante de ciudadanos que habían votado a otras opciones que han visto en el PP un partido sereno, capaz de resolver sus problemas»

Sin embargo, reconoce que esos votos son “prestados” y por lo tanto, tiene “que trabajar todos los días para que ese ciudadano siga conectado a ese proyecto político». Destaca que realizará una gestión «muy de alcalde», en la que trabajará constantemente para no defraudarlos.

Moreno Bonilla, a los pies de la Giralda, ha reconocido que producto de las emociones de esta histórica victoria solo ha podido dormir «unas tres horas, no me ha dado para más». Y al rememorar la velada del triunfo ha confesado que “anoche tenía muchas sensaciones, de emoción y responsabilidad, alegría y recuerdo”.