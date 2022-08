Girauta, sin piedad contra la SER: “Además de incitar a matar cristianos, son unos antisemitas de mierda”

Juan Carlos Girauta no está dejando títere con cabeza en la Cadena SER.

El exdiputado de Ciudadanos respondió a los insultos que el periodista Héctor de Miguel lanzó en su contra el pasado 8 de agosto, donde afirmó que “me da lástima”, “está roto” o al pedir a sus seguidores que le llamen “putero y lobista de UBER” si se lo encuentran por la calle.

Aunque también podéis llamarle putero y lobista de Uber, como veáis. Adiós, @GirautaOficial. Suerte. — Héctor (@HectorDeMiguel) August 7, 2022

Unas palabras que Girauta respondió con un contundente: “Boca de Alcantarilla [en referencia a Héctor de Miguel], el que llama a matar cristianos desde la SER, se ha equivocado conmigo. Y yo me lo paso de puta madre con la gente que se equivoca conmigo”.

Boca de Alcantarilla, el que llama a matar cristianos desde @La_SER, se ha equivocado conmigo. Y yo me lo paso de puta madre con la gente que se equivoca conmigo. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 23, 2022

A lo que agregó: “Este tipejo no practica el humor sino la injuria y la violencia política”.

Este tipejo no practica el humor sino la injuria y la violencia política. https://t.co/mHAWtsgCx6 — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 23, 2022

Marcos de Quinto aprovechó para apoyar a Girauta y recordar que “ la izquierda cobarde, zafia y sin talento, cuando precisa audiencia, recurre a lo fácil: insultar y ofender a gente mas valiosa que ellos para creerse a su nivel. Y a eso lo llaman humor, para parapetarse -así- en el burladero de la libertad de expresión. Les haremos ‘humor’”.

La izquierda cobarde, zafia y sin talento, cuando precisa audiencia, recurre a lo fácil: insultar y ofender a gente mas valiosa que ellos para creerse a su nivel. Y a eso lo llaman humor, para parapetarse -así- en el burladero de la libertad de expresión. Les haremos “humor”. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 23, 2022

Justamente ese ‘humor’ es el que denuncia Girauta para acabar de zarandear a la SER, ya que recordó el miserable comentario antisemita que emitió la SER en octubre de 2021:

“Quiero buscar un judío, que me gustaría porque es un tío con el que voy a viajar mucho, aunque lo único que no me mola es que voy a engordar, porque no cocinan al horno, todo frito”.

Sucedió en el programa ‘La Lengua Moderna’ de la radio de PRISA. Y los autores intelectuales son Héctor de Miguel, más conocido por el absurdo sobrenombre de ‘Quequé’, el mismo que cantaba en ‘La vida moderna’ eso de «Alfonso Rojo subnormal» porque cree el ladrón que todos son de su condición, y una tal Valeria Ros, a la que no tenemos el disgusto de conocer.

Fue ella la que hizo el comentario de marras, pero la respuesta de De Miguel tampoco fue mucho mejor:

«¿Ese era el remate? ¿Es este?»

Ella misma reconoció: «Es malísimo».

Sin embargo, la polémica va más allá, ya que Héctor de Miguel fue justamente quien pidió en su programa dinamitar dinamitar la basílica y la abadía del Valle de los Caídos en España.

“El Valle de los Caídos es una p*ta mi**da”, avanzó en su alocución, antes de desahogarse con la propuesta: “¿Por qué no entramos ahí con dinamita y lo volamos todo? Si puede ser un domingo, mejor”.

Un ataque a los católicos que, sumado al realizado contra los judios, llevó a que Girauta no tuviera piedad con la SER: “Hay que escucharlo hasta el final. Boca de Alcantarilla riéndole a la tipa un “chiste” sobre judíos y hornos. Joder con la SER. Además de incitar a matar cristianos son unos antisemitas de mierda”.