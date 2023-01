Las comisiones de Piqué, en peligro: el presidente del Betis lanza una advertencia en ‘El Partidazo de COPE’

Cuatro de nuestros equipos españoles ya están en Riad (Arabia Saudí) en busca del primer título del año.

Betis, Valencia, Barcelona y Real Madrid se jugarán un título que, a priori no es de los más importantes, pero son de esos que cambian dinámicas.

De esto se habló en el programa del pasado martes 10 de enero ‘El Partidazo de COPE’, presentado por Juanma Castaño.

En el mismo, Castaño tuvo el placer de entrevistar a Ángel Haro, el presidente del Betis, para hablar de la Supercopa y de la actualidad del conjunto verdiblanco.

Recordemos que la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudí por el acuerdo entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, cuando este último estaba en activo.

Juanma Castaño, después de conocer las cifras del reparto económico de la Supercopa, en la que el Madrid y Barcelona cobran 2,8 millones, el Valencia 1,7 millones y el Betis 750.000 euros, por disputar la competición.

«El Betis es el que menos cobra y ha mostrado en varias ocasiones su enfado por este reparto económico, pero, ¿se lo dirá a Rubiales cuando le vea?», preguntó Juanma.

«Ya lo he hecho y le he mostrado mi disconformidad con esta asimetría en estos repartos y me gustaría que los clubes trabajaran también en que el reparto fuera más equilibrado. La junta de la Federación debe tomar nota para trabajar en un reparto más justo. E incluso el Madrid y el Barça tendrían que tener un gesto buscando algo más justo».

«¿Le quema mucho que Piqué gane cuatro veces más que el Betis en esta Supercopa?«, lanzó Castaño a Haro.

«Me parece injusto. Cuando uno ve una situación así lo que tiene que hacer es luchar para que se reponga esta situación de asimetría«, respondió el mandamás del equipo bético.