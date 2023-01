Carlos Herrera se desata contra Pedro Sánchez por su participación en Davos: “¡Fantasma, caradura, jeta!”

Contundente.

Carlos Herrera no se ha cortado ni un poco en su editorial de este miércoles, 18 de enero, y ha cargado con fuerza contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su cinismo e hipocresía que sacó a pasear en el Foro de Davos.

El presentador de Herrera en COPE destacó cómo el Gobierno PSOE-Podemos ha usado el ‘protocolo fantasma’ sobre el embarazo en Castilla y León como un «efecto MacGuffin», técnica aplicada por el director de cine Alfred Hitchcock, para distraer a la audiencia del el argumento central. «El más fantasma de todos indudablemente se llama Pedro Sánchez», atiza sin miramientos.

El locutor reflexiona cómo en el Foro Económico Mundial, Sánchez se retrató a sí mismo en distintas ocasiones y formatos.

Primero con una foto rodeado de los ‘señores del puro’, los mismos a los que acusa de dirigir al Partido Popular en las sombras. Una imagen le muestra junto a los máximos responsables de empresas del Ibex 35, como Ana Botín, Carlos Torres, José María Álvarez-Pallete o Josu Jon Imaz. Sin embargo, llama la atención la ausencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, del que asegura que «tenía cosas más importantes que hacer de figurante en esa foto cutre».

También destacó las trolas sobre el país que difundió sin ruborizarse el socialista. Y es que «por más que hable en un inglés comercial, hay cosas que no se pueden tapar y que espantan a los inversores», porque los datos reflejan la realidad.

Sacó pecho por el ritmo de crecimiento de la economía, pero dejó por fuera el hecho de que la inflación subyacente se ubica en el 6,9% y el precio de los alimentos en el 15%. Pero además, el Presidente de España olvidó que al ser comparados con países de la región o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), somos menos interesantes para capital foráneo.

Pero la economía no fue lo único sobre lo que opinó con un cinismo increíble. Lo peor vino cuando intentó llevar temas de la política nacional a Davos. Advirtió sobre la ‘amenaza’ de la ultraderecha, que «hay que combatirla como los ucranianos combaten a Putin».

Lo define como «un jeta que se permite utilizar el drama terrible de la guerra en Ucrania para hacer demagogia falsa sobre la amenaza de la ultraderecha en Europa» mientras la mitad de su gobierno se ha opuesto al envío de armas para ayudar a la resistencia ucraniana.

Por último, estima Sánchez que se comporta exactamente como todo lo que critica:

«Te comportas en materia de justicia como Orbán, el húngaro al que tanto criticáis. Has ocupado Fiscalía, Constitucional, maniatado el Poder Judicial, quieres poner todo el sistema judicial al servicio de tus intereses políticos. Quien llamó golpista al Constitucional fuisteis vosotros, quiénes pisotearon la Constitución en 2017 son tus socios independentistas a los que no has dejado de blanquear, bueno les has dado hasta el Código Penal».