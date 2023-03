Carlos Alsina ironiza con la espantada de Pedro Sánchez para no votar la reforma del solo sí es sí que él mismo elogió

La imagen ya es indeleble.

Por mucho que el presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, quisiera desviar el tiro, a nadie se le escapó el hecho de que este se ausentase de la votación para la toma en consideración de iniciar el proceso de reforma de la ley del solo sí es sí.

De hecho, pese a que ahora los parlamentarios tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera telemática, al inquilino de La Moncloa le ocuparon otras cuestiones y, como bien dice este 9 de marzo de 2023 Carlos Alsina en ‘Más de Uno’ (Onda Cero), no tuvo ni tiempo de abrir el ordenador.

El periodista de la emisora de Atresmedia fue directo al grano:

El día da para lo que da. Uno tiene el tiempo que tiene. Si no da para más, pues no da. Si al presidente del Gobierno, con la agenda apretadísima que desde luego tiene… ¿Cómo tiene la agenda el presidente, ministra portavoz?, usted que le trata, díganos…eso es, sin exagerar, eh, y no porque sea el jefe: no ha habido presidente con una agenda intensa y reformista como la de éste, ni Felipe cuando estaba poniendo España en el mapa de Europa y dándole la vuelta al país tenía una dedicación semejante.