El jaque mate de Carlos García Adanero al Gobierno Sánchez con esta pregunta sobre el solo sí es sí

Tiene más razón que un santo.

El diputado navarro Carlos García Adanero se mostró implacable ante la chapuza perpetrada por Irene Montero y consentida por el Gobierno Sánchez.

La llamada ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha pasado a ser un chollo para los delincuentes sexuales encarcelados que han visto rebajadas considerablemente sus penas y, en algunos casos, hasta lograr la salida de prisión.

El parlamentario del Grupo Mixto tuvo muy claro este 7 de marzo de 2023 que aquí nadie del Ejecutivo podía ponerse la medalla porque si bien la parte de Unidas Podemos había sido la ideóloga de este engrudo legal, la vertiente del PSOE había hecho seguidismo, más propio de una obediencia ovina o perruna.

El político ya fichado por el PP respondió así a Andrea Fernández Beneítez, la diputada del PSOE que había sido la encargada de fijar la posición de su grupo parlamentaria:

La verdad es que viéndola parece que está ley la aprobó no sé quién. Pues esta ley la aprobó su Gobierno y se les avisó que iba a pasar lo que ha pasado. Se les avisó con informes y se les avisó en sede parlamentaria. Y no solo no hicieron ni caso, sino que además aplaudieron con más fuerza que con la que han aplaudido hoy en la rectificación.