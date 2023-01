El vídeo norcoreano de ‘Producciones Moncloa’ se vuelve en contra de Pedro Sánchez

Tiene menos credibilidad que Pinocho.

Pero Pedro Sánchez ya está acostumbrado a este tipo de acciones propagandísticas.

‘Producciones Moncloa‘ lanzó este 18 de enero de 2023 un vídeo en el que se ve al presidente del Gobierno socialcomunista departiendo con unos jubilados.

El mandatario del PSOE, recién llegado de Davos (Suiza) se daba un paseo por ‘puro azar’ por la localidad madrileña de Coslada y ahí, también por ‘pura casualidad’ se topaba con un grupo pensionistas que se encontraban jugando a la petanca.

Tan ‘espontáneo’ fue el encuentro que en varios momentos se oye a Sánchez nombrar a varios de esos jubilados por su nombre.

Evidentemente, las redes sociales ardieron ante el vídeo de marras y dejaron bien claro que no se creen el vídeo norcoreano de Pedro Sánchez.

Consideran que se trata, una vez más, de una acción meramente estética con personajes elegidos cuidadosamente y vigilando que ningún espontáneo le pudiese chafar la escena:

Que casual todo. Al regresar aterrizo en un Parque de Coslada donde de manera espontanea y sin buscarlo me encontré a un grupo de mayores que no me esperaba. Estaban solo ellos en el parque.

Canta por soleares. Modo Kim Jong-un.

Genios.

— Chema (@jgalnav) January 18, 2023