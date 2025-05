¡Qué mal envejecen los vídeos del Gobierno Sánchez! ¡Vean a Óscar Puente alabando el servicio de trenes en España!

La hemeroteca deja retratado al Gobierno Sánchez.

No hay hecho en España que deje exonerado en este momento al Ejecutivo socialcomunista.

El último dislate viene coleando desde la tarde del 4 de mayo de 2025 con los problemas que han afectado a la red ferroviaria que une Madrid con Andalucía, con miles de pasajeros atrapados en medio de la nada o viajeros que no pudieron salir de las estaciones ante la falta de trenes.

En varias intervenciones en el Congreso y en el Senado, Óscar Puente, titular de Transportes, aseveró que el tren vivía su mejor etapa de toda la historia:

He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien, el mejor momento de su historia, con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar el tren en sus desplazamientos. Por cuarta vez, ustedes tienen un problema de oído o uno de comprensión. El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.