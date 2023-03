Carlos Herrera ve gato encerrado en la dimisión voluntaria de la directora de la Guardia Civil y da un nombre clave

No se traga la dimisión voluntaria de María Gámez al frente de la Guardia Civil.

Carlos Herrera, en su editorial de este 23 de marzo de 2023 en ‘Herrera en COPE‘, pone el foco sobre Moncloa a la hora de desentrañar las claves de esta salida extemporánea de la máxima responsable de la Benemérita.

El comunicador almeriense subrayó que a él no le cuadra en absoluto que la implicación del marido de Gámez en un caso de corrupción en Andalucía haya llevado a esta a dejar su puestazo al frente del Instituto Armado.

Para Herrera hay mucho más y desliza que detrás de todo está el famoso ‘caso Mediador‘ y el controvertido exdiputado socialista ‘Tito Berni‘.

El director de ‘Herrera en COPE‘ quiso dejar claro que Gámez no dimite porque haya sido pillada en un caso de corrupción:

No ha dimitido por corrupción de ella, no al menos sobre el papel, dimite porque un juez ha tenido el interés de investigar al marido de esta señora que había sido director de inversiones de IDEA. Esta es una de las empresas que se inventó la Junta de Andalucía socialista para pagar los ERE que finalmente fueron declarados ilegales. El marido, Juan Carlos Martínez, protagonizó el ‘caso Santana‘ por el que concedió préstamos por más de 36 millones a la factoría automovilística Santana Motor en Linares, en el que estarían implicados los hermanos del señor Martínez. La verdad es que dimite por un caso en el que no es protagonista, es cónyuge, pero no es protagonista.