Carlos Herrera sacude a base de bien al ignorante ‘esbirro’ de Sánchez en Madrid: «Infórmate bien, tonto»

Se llama Francisco Martín.

El delegado del Gobierno en Madrid protagonizó en la mañana del 15 de junio de 2023 la declaración más vomitiva jamás conocida a un político que pueda presumir de estar en el lado constitucionalista.

El individuo en cuestión, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños, soltó en un desayuno en el Fórum Nueva Economía que «EH Bildu había hecho más por España y por los españoles que todos aquellos patrioteros de pulsera», amén de destacar que la formación proetarra había contribuido a salvar miles de vidas apoyando los estados de alarma, algo que encima no fue cierto porque ese partido de abstuvo.

Aparte de quedarse más ancho que Pancho, Martín, cuando le ‘obligaron’ a dar explicaciones horas después y a pedir disculpas lo hizo a su estilo, tarifando y volviendo a aprovechar las cámaras para volver a arremeter contra PP y VOX.

Este 16 de junio de 2023, en su editorial en ‘Herrera en COPE’, Carlos Herrera le esperó para ajustarle las cuentas a base de bien:

El comunicador almeriense no dudó un instante en señalar que Martín ha dinamitado por los aires la campaña del PSOE:

Y acabó rematándolo sin ningún tipo de contemplación:

Es que además es tonto, por muy ingeniero de montes que sea. Hay tontos en tantos idiomas que… Este individuo es el jefe de policías y guardias civiles de Madrid y delante de ellos no se le ocurre otra cosa que loar a Bildu y además sin informarse bien. Infórmate mejor porque Bildu no apoyó los estados de alarma, no lo hizo en ninguna de las siete votaciones. Lo que hizo fue abstenerse. Los que sí votaron a favor fueron PP y VOX. No hace falta explicar más. Y allí estaban Marlaska y Bolaños aplaudiendo como grouppies. Hablar de ruina moral en este caso es poco.