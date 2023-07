Carlos Alsina desmonta las mentiras de Félix Bolaños y le lanza otro pescozón a Àngels Barceló

Félix Bolaños fue a colar su mitin en contra del PP a ‘Más de Uno’ (Onda Cero) y se acabó llevando un buen revolcón por parte de Carlos Alsina.

El comunicador de la emisora de Atresmedia aprovechó, además, para volver a lanzarle otro recado soterrado a Àngels Barceló cuando fue a hacerle una pregunta comprometida al ministro de la Presidencia.

Y que el socialista aprovechó cada pregunta de Alsina para meterle palos a Alberto Núñez Feijóo y dejar una imagen del líder del PP como la de alguien que no es fiable, que miente y que hace de la intransigencia su modus vivendi.

Pero hubo un momento en el que el director de ‘Más de Uno’ no dejó pasar la ocasión para plantearle una reflexión revestida de reproche a su invitado y, de paso, lanzarle un dardo a su competidora matinal de la Cadena SER:

Bueno, no quiero insistir en esto de las mentiras porque luego me reprochan que pregunto cosas y no se qué, pero ustedes algunas nos han colado, con todo el cariño se lo digo, que no son cambios de criterio, esto es opinión, sino falsedades.