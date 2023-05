Isabel Díaz Ayuso, con Carlos Herrera, lanza un ataque demoledor contra Pedro Sánchez y el ‘canapero’ Félix Bolaños

Recta final de la campaña del 28-M.

Solo queda hasta el 26 de mayo de 2023 para que los candidatos puedan exponer sus programas electorales antes de la jornada de reflexión y de acudir a las urnas.

E Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a la reelección, no dejó pasar la ocasión de hacer un penúltimo esfuerzo antes del mitin final de campaña para dar a conocer sus últimas propuestas en un altavoz como es el de Carlos Herrera y su programa ‘Herrera en COPE‘.

La líder del PP madrileño tiene claro que si fuese por Pedro Sánchez, este se perpetuaría en la poltrona:

La izquierda, y más en manos de Sánchez, es una maquinaria que no piensa abandonar el poder. Nos lo demuestran a cada momento. Quiero hacer un llamamiento a votar de manera masiva en estas elecciones para que, a pesar de las trampas, y de que el secretario general del PSOE no da la cara, vayamos a votar y vayamos a proteger las instituciones que todavía, como nos ha demostrado la Policía, el CNI y muchos jueces con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan porque no están al servicio de Pedro Sánchez y de La Moncloa.