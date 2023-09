La feminista de boquilla Àngels Barceló se desgañita con Guerra pero ni palabra contra un machista político de izquierdas

Àngels Barceló demostró, una vez más, que es una feminista de boquilla.

Lejos de proteger a todas sus ‘hermanas’ por igual, la presentadora del programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER aprovechó todo su monólogo para cargar contra las polémicas palabras de Alfonso Guerra sobre Yolanda Díaz. Eso sí, guardó un sepulcral silencio con el ataque machista que protagonizó Joan Baldoví en las Cortes Valencianas contra Ana Vega, portavoz de VOX.

“Y decía que Rubiales no es un caso aislado porque ayer por la mañana, en plena entrevista televisiva, el exdirigente socialista Alfonso Guerra soltó esto hablando de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz”, lanzó Barceló.

Y añadió: “Otro que no ha entendido absolutamente nada. Dicen los que le conocen que ya era así de joven, o sea, que es otro que no se ha dado cuenta de que la sociedad ya no es la misma, que nosotras no somos las mismas. Su anclaje en el pasado ya es suficientemente cuestionable en sus posicionamientos políticos, porque esa España que él rememora y añora es otra muy diferente, con otros problemas y con otros dirigentes para hacerles frente. Pero él, y otros, aposentados sobre sus privilegios y su modo de vida, viven aterrorizados ante la posibilidad de que las cosas cambien. Pero cambian y cuando los cambios son beneficios para los ciudadanos o los entiendes y los compartes o te quedas fuera. Guerra es otro de los que no ha entendido nada, pero nosotras a él lo hemos entendido perfectamente”.