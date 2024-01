Carlos Herrera intuye el resultado final de la guerra entre Page y el PSOE: «Solo la puntita y vuelta atrás»

Nueva polvareda en el PSOE.

Y, una vez más, Emiliano García-Page como actor esencial a la hora de discrepar con los suyos.

El presidente de Castilla-La Mancha volvió a sacar el fusil verbal para acusar a la formación de Pedro Sánchez, a su propio partido, de situarse poco menos que en el extrarradio de la Constitución.

Rápidamente salió la Guardia de Corps de Moncloa y Ferraz, Óscar Puente y Santos Cerdán, para devolver el golpe a Page.

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 25 de enero de 2024, abordó un asunto que definió como una especie de sainete en cuatro actos:

Y comenzó contando cómo se desarrolló el nuevo incendio socialista:

El comunicador almeriense subrayó que Page, escuchadas las declaraciones del ministro de Transportes, vuelve a disparar. Pero, de repente, como si hubiese recibido una consigna, empezó a bajar la intensidad de sus críticas:

Carlos Herrera ironizó con la cobardía de Page:

Alabado sea el milagro socialista. Es decir, desde Ferraz, que de tanto tensar la cuerda, la cuerda se puede romper y rectificar los que inician una balacera. Ya el PSOE no está en el extrarradio, si no que algunos lo quieren llevar al extrarradio. Pero no es que ya esté, es que me he explicado mal, dice Page. Qué maravilla. No hay nada como un partido dirigido con mano de hierro. Esa es la crónica de las cosas. Están de Page hasta la coronilla, indudablemente. Que además de criticar la amnistía, sostiene que su comunidad está infra financiada. Dice lo que muchos socialistas seguramente no se atreven a decir. Pero hay un problema para echarlo. Page gana elecciones y además tiene al PSOE de Castilla-La Mancha con él.