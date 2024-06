Alsina le da un repaso histórico a Sánchez a cuenta de su escuálido apoyo a la ley de amnistía

Una ley de amnistía aprobada por los pelos.

Carlos Alsina propinó un repaso histórico a Pedro Sánchez a cuenta del escuálido apoyo que recibió el texto legal con el que se pretende favorecer a Carles Puigdemont y a toda su banda.

Cascada de datos del director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero):

Compara lo sucedido en 1977 con lo acontecido en la infausta jornada del 30 de mayo de 2024:

Alsina alucinó con un hecho más que reseñable:

El presidente Sánchez se felicita. Su amnistía sale adelante con una de las dos cámaras de las Cortes Generales, el Senado, en contra de la medida. Con 177 diputados a favor por 172 en contra, no llega al 51% de la cámara baja: con esta mayoría no basta para elegir un vocal del CGPJ, sí para aprobar una amnistía. Y la saca adelante el presidente sabiendo que la mayoría de la sociedad no la comparte y que no hay una sola encuesta que refleje menos de un 60% de rechazo.

Ninguna novedad en todo ello. Son hechos sobradamente conocidos. Sabiendo todo eso -la división en las cámaras, el rechazo social mayoritario- el presidente consumó su pretensión.