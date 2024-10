Herrera dicta sentencia ante el plantón de Ayuso a Sánchez: «¿Quiere verla? Convoque la Conferencia de Presidentes»

Contundente.

Carlos Herrera se mojó en la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no presentarse el 25 de octubre de 2024 en el Palacio de La Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez.

El director de ‘Herrera en COPE‘ consideró que la dirigente de la Puerta del Sol tiene razones más que sobradas para dejar con tres palmos de narices al presidente socialcomunista después de los ataques lanzados por él y el resto de sus ministros contra ella y contra su entorno personal:

Y hoy, con todo ello, mucho debate. Y miren, son formas de ver las cosas. ¿Defiende la democracia o no la defiende Ayuso no yendo a ver a Pedro Sánchez? Hombre, a lo mejor defender la democracia también es dejar a Pedro Sánchez con un palmo de narices. Eso de que la llaman corrupta, sin pruebas, asesina un día sí y otro también, y tratan de cazar a tu entorno.

Herrera dejó claro que el inquilino de La Moncloa pacta con lo peor de cada casa y luego pretende blanquearse con fotos de oportunidad:

Y además, este hombre pacta con los independentistas catalanes el darles más dinero, retirando el dinero a los demás. Bueno, es normal que no quieras ir a ver al que, por otra parte, te quiere instrumentalizar y engañar. No existe eso de la obligación institucional, perdónenme ustedes. No existe. No puede recibir respeto institucional. Quien es el primero en no ponerlo en práctica, que también podría ir como han ido otros, seguramente, y tampoco pasaría nada.