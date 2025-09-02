Alsina trolea el masaje de Pepa Bueno a Sánchez en TVE: «Fue a promocionar el Telediario, no a responder preguntas»

Carlos Alsina no se cortó un pelo.

El director y presentador de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) dedicó varios minutos a analizar la entrevista-masaje que en la noche del 1 de septiembre de 2025 le hizo Pepa Bueno (TVE) a Pedro Sánchez.

El periodista de la radio de Atresmedia tuvo claro este 2 de septiembre de 2025 que el presidente del Gobierno no ofreció nada nuevo, amén de volver a afianzar su faceta más hipócrita cuando dijo estar encantado de responder a todas las preguntas que se le formulen cuando, precisamente, llevaba un año sin acudir a una sola entrevista:

El presidente del gobierno, alérgico a la prensa todo el verano -un año sin dar una entrevista a nadie-, acudió anoche a la televisión que considera (y trata) como si fuera suya, Televisión Española, más en su afán de promocionar el Telediario que de responder a las preguntas pendientes. Un año sin conceder una entrevista y aún tuvo el cuajo de decir que él está encantado siempre de responder a cuantas preguntas se le hagan. En fin.

Sobre el tema de los Presupuestos y de que esta vez sí los presentará, Alsina se mostró irónico:

¿Presentará Presupuestos a las Cortes?, le preguntó Pepa Bueno, que viene a significar dejará de incumplir la Constitución por tercer año consecutivo. La broma pesada continúa. Un presidente que anuncia que esta vez sí presentará Presupuestos sin haber explicado todavía por qué lleva dos años incumpliendo la Constitución.

Que jura, jura y perjura que esta vez sí, como años atrás juró, perjuró e incumplió (cambios de opinión, ya sabemos). Pero que a la vez avisa de que le da igual aprobarlos, que no porque él piensa seguir. Atención: piensa seguir toda la legislatura, aunque en toda la legislatura este Parlamento, que es la sociedad, no le respalde ni una vez las cuentas del Estado. Esto sí que es la nueva política, y no lo de Iglesias y Rivera.

El director de ‘Más de Uno’ le hizo a Sánchez una recomendación:

¿Qué tal si, en lugar de avisar tanto, va de una vez y presenta el proyecto? La vicepresidenta Montero lleva meses afirmando que se deja la piel en este empeño. Pues tiempo ha tenido (tiempo le ha sobrado) para poner en orden los números (bien es verdad que ha preferido emplearlo para organizarse actos de autopromoción los viernes -puerta de fin de semana- en Andalucía, mayor gloria de sí misma, que es candidata).

Y le recordó lo que le vino a decir a Mariano Rajoy en materia presupuestaria: