Rafa Latorre hunde a Sánchez y a sus ministros por sus ataques a Vivas: «Resuena un lamento bastante patético»

Contundente.

Rafa Latorre ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez y varios miembros de su Gobierno por la respuesta ofrecida durante la crisis de Ceuta. En su monólogo de Más de uno, el periodista ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y ha acusado al Ejecutivo de intentar trasladar la responsabilidad a quienes, según su análisis, estuvieron en primera línea mientras el Gobierno permanecía ausente.

La crítica de Latorre parte de una idea central: “Quien no estaba en su sitio es el Gobierno”.

El periodista ha cuestionado que Moncloa haya dirigido sus reproches contra Vivas cuando el dirigente ceutí pasó semanas alertando del aumento de las entradas irregulares y pidiendo ayuda. Recuerda que el popular realizó numerosas llamadas durante el mes de julio y terminó siendo derivado al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, quien habría llegado a calificarlo de “pesado” por insistir.

Incide en esa referencia para subrayar la distancia entre la gravedad de la crisis y la respuesta de las instituciones estatales. Mientras Ceuta afrontaba una situación límite, el periodista sostiene que el Gobierno no actuó con la urgencia que exigía el momento.

Latorre ha ironizado con la imagen de una aspiradora automática recorriendo los pasillos del palacio presidencial, como símbolo de un Ejecutivo ausente por las vacaciones.

«En la Moncloa se había quedado una roomba pasando por las moquetas, desolada por un éxodo vacacional que la había vaciado».

La metáfora retrata que el centro de decisión del Estado no respondió con eficacia cuando miles de personas desbordaron la frontera y se produjeron numerosas muertes. También desmontó los intentos de Moncloa por intentar hacer responsables a los cargos medios, que pese a no haber hecho nada, como el jefe de gabinete de Sánchez, la responsabilidad última recae en el líder del PSOE.

«En una crisis de Estado, el jefe de gabinete no es la figura a la que dirigir mirada, aunque para encontrarla haya que irse al país del sol naciente. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y su primera conclusión después de alertar de que España estaba sufriendo un ataque a su integridad territorial fue que se merecía unas vacaciones. Desde entonces viene negando que ese ataque se hubiera producido».

Para el periodista, el Ejecutivo mantiene una estrategia de desgaste contra el presidente ceutí con el fin de desviar la atención sobre sus propias decisiones. Y atiza duramente tanto a Moncloa como a Ferraz que se quejan por no poder imponer su relato sobre una crisis que ha sucedido por su culpa:

«Es que hoy en los periódicos resuena un lamento bastante patético, porque el Gobierno dice que no está imponiendo su relato de la crisis. Esto del relato es un juguete de politólogo que es como le llaman a contarte un cuento. Lo cierto es que este gobierno no tiene ni siquiera un diagnóstico, de manera que no tiene nada que contar. ¿Erase una vez qué? ¿Ante qué estamos?».

Latorre concluye su monólogo con una acusación política de fondo: el Gobierno está intentando escapar de su responsabilidad señalando a los demás: a la juez que investiga los hechos, a los policías de frontera, al Centro Nacional de Inteligencia, al Gobierno de Ceuta, al Ejército e incluso al Rey. En su opinión, todos ellos cumplieron su cometido en circunstancias difíciles, mientras el “puente de mando” del Ejecutivo permanecía vacío.