El bochorno que ‘Ya es mediodía’ le ha hecho pasar a Rosa Benito

El ‘Fresh’, la sección de actualidad televisiva y corazón de ‘Ya es mediodía’ (Telecinco), arrancaba el lunes 25 de mayo de 2020 con Miguel Ángel Nicolás y Rosa Benito acompañando a Sonsoles Ónega en la mesa de debate. Si bien lo hacía con una sonrisa dibujada en el rostro de los tertulianos, en menos de diez minutos todo se truncaba para terminar cerrando con una tensión que podía cortarse con tijeras (y con motivos).

Con la gala de ‘Supervivientes’ del domingo 24 de mayo como hilo conductor de la discusión, los protagonistas comenzaban a analizar «el mar de lágrimas» de Adara tras la expulsión de su madre, Elena, del reality, a quien Rosa Benito ha querido mostrar su apoyo, asegurando que «se la cree». Pero rápidamente, el rumbo del coloquio cambiaba de carril y se desplazaba hasta 2011, año en que la exmujer de Amador Mohedano se alzaba con el maletín después de vivir la experiencia más «enriquecedora» de su vida.

«En Honduras me di cuenta de lo severa que era con mi hijo pequeño, sobre todo en cuanto a los estudios; los hijos han de ser felices y ahí me percaté de todo. (…) También vi lo mucho que necesitaba a los míos, y cada vez que les recordaba o nombraba me derrumbaba», ha asegurado.