‘MasterChef’, en el centro de la polémica tras su última emisión: este es el imprudente mensaje que dan desde TVE

En tiempos de COVID-19, toda medida de prevención es escasa, más aún si hablamos de un programa de televisión basado en la «superación personal y en el esfuerzo» en el que los participantes persiguen la meta de «conseguir el sueño de dedicarse profesionalmente a la cocina» y de influencia y alcance masivo. La presente temporada de ‘MasterChef’ (RTVE) está dando mucho de qué hablar, pero no había sido hasta el lunes 15 de junio de 2020 cuando la cadena comenzó a emitir los programas grabados tras el parón por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Tras confesar sus sensaciones y vivencias personales durante el confinamiento, los aspirantes prepararon las elaboraciones más separados entre sí y con las manos protegidas con guantes, pero sin mascarilla. Además, recibieron la visita de algunos familiares (iban también sin mascarilla), que se desplazaron hasta las cocinas para felicitarles por la encomiable labor que están desarrollando.

Por su parte, los tres miembros del jurado, Samantha, Pepe y Jordi, se ubicaron en el estrado a una distancia superior (de un metro y medio) que se hizo más que evidente. Sin embargo, y pese a que los primeros rodajes del talent se remontan a finales del mes de abril e inicios de mayo de 2020, cuando todavía no era obligatorio el uso de mascarillas en emplazamientos cerrados, los internautas no han podido evitar detenerse a analizar lo que supone cocinar sin esa medida de protección al tiempo que hablan sobre los alimentos, del mismo modo que el hecho de haber reunido a tantas personas en el plató.

Lejos de aquellas palabras, el público de ‘MasterChef’ ha juzgado la imagen y la falta de responsabilidad del formato, pues se trata de un espacio con capacidad para contribuir a un bien común que de ningún modo deberían arrinconar ni olvidar. «Vaya tongazo», «es todo postureo» o «demasiadas incógnitas» son solo algunas de las reacciones que pueden leerse al respecto en redes sociales.

No llevan mascarilla y no paran de hablar #MasterChef pic.twitter.com/UzhpoMF1SQ

Me parece muy bien que utilicen guantes y eso, pero hasta donde yo se, el coronavirus se contagia por partículas que desprendemos al toser/hablar/estornudar… y no llevan mascarilla aún hablando encima de lo que cocinan para otros. #MasterChef

Más que guantes, ¿no deberían llevar mascarilla? #MasterChef

