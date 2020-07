Tremendo lapsus de Inmaculada Galván con Felipe VI y doña Letizia: «Están llegando los Reyes Magos»

Telemadrid conectó, durante la tarde del lunes 6 de julio de 2020, con la misa funeral en homenaje a las víctimas de la emergencia sanitaria del COVID-19. Gracias al programa ‘Madrid Directo’, la audiencia pudo acercarse hasta la ceremonia oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, de la mano de Inmaculada Galván y Emilio Pineda en calidad de narradores del evento.

De entre todas las autoridades invitadas, destacaron los Reyes de España, Felipe VI y Letizia (que presidieron el rito organizado por la Conferencia Episcopal), y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Fue a su llegada en el vehículo oficial cuando la periodista de Radio Televisión Madrid tuvo un desliz de dimensiones mayúsculas.

«Están llegando los Reyes Magos… Uy perdón, ¡Felipe y Letizia!», rectificaba rápidamente entre risas la que retransmitiera la Cabalgata Reyes el pasado 5 de enero.

Ya vienen los reyes … magos !!! Qué ganas de que pase el 2020! #Television pic.twitter.com/zNLTgrqH2l — MASPITV (@TVMASPI) July 7, 2020

Pese a que en el momento salió del paso con mucha clase, unos minutos después optó por redactar un tweet en el que trató de quitar hierro al asunto.

«Sí, me he equivocado. He dicho los Reyes Magos en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes que nadie«, escribió.

Si. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie. — Inmaculada Galván (@inmagalvano) July 6, 2020

«Olé tú, que levante la mano quien no se haya equivocado nunca», «lo raro es que no te desmayaras con ese solazo», «eres la más grande», «es lo que tiene hacer tantas Cabalgatas», «has sido muy natural, no pasa nada» o «al escucharlo me ha dado un pequeño ataque de risa» son solo algunas de las decenas de reacciones que ya pueden leerse en la red social del pájaro azul.