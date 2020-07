Isabel San Sebastián lamenta lo que saldrá de la conferencia de presidentes: «¡Esto es el ejército de Pancho Villa!»

Este viernes último día de julio de 2020 se celebraba en La Rioja -Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla- la decimoquinta Conferencia de Presidentes, en esta ocasión presencial, en lo que supone una tremenda foto del panorama de políticos españoles, pero que en la realidad parece más una reunión cosmética que otra cosa.

Les llevará toda la jornada y culminará con ruedas de prensa de cada uno de los protagonistas incluyendo el Presidente del Gobierno (no así S.M. Felipe VI); pero de antemano los analistas políticos son capaces de desentrañar lo que va a ocurrir y lo que debería ocurrir pero no va a suceder en tal reunión.

Es el caso de la periodista Isabel San Sebastián, que desde Telecinco y ‘El Programa del verano’, se quedó bien a gusto al respecto:

Para hacerse una foto que es lo que van a hacer básicamente, ahí se está deslazando un montón de gente. Ni siquiera sé si se va a hablar del reparto de fondos, pero lo que urge es establecer un protocolo nacional para hacer frente a la que nos está cayendo encima, no que cada comunidad vaya por libre, ¡que esto es el ejército de Pancho Villa! Estamos de lleno en la segunda oleada y cada comunidad va por libre y esto es un absoluto desastre.

Sobre el caso del comité de expertos para la desescalada que ahora pareció no existir, sin duda una de las situaciones más vergonzantes y menos transparentes de este Gobierno, la periodista también quiso de forma ávida dar su opinión:

Mintieron tanto y con tanto descaro durante sus sesiones de Aló presidente de los sábados. Sánchez aludió muchas veces a los expertos y era una especie de misterio… ¡Y resulta que no existían! ¡Eran decisiones políticas que se tomaban en el ministerio de Sanidad! ¡Y encima por un filósofo, que es el señor Illa! ¡Que no es ni médico! Y él fue quien decidió que Madrid no pasara de fase… Es una mentira tan grave que debería llevar a la dimisión a Illa, al Presidente del Gobierno y a Fernando Simón, ¡que es el mayor mentiroso del reino! Es una mentira tan flagrante y tan vergonzosa que debería tener alguna consecuencia.