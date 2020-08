Isabel San Sebastián acorrala a Ramón Espinar en TV y el expodemita termina por agachar la cabeza

A veces tienen que pasar cosas como la de los escraches constantes a Pablo Iglesias e Irene Montero para que se den cuenta de la gravedad de hacerle eso a las personas.

Pero los podemitas, que han nacido en ese mundillo del ‘jarabe democrático’, de los okupas, de las manifestaciones, no tenían nada claro lo que era estar en el otro lado hasta que han llegado.

Por eso este 19 de agosto de 2020 al expodemita Ramón Espinar -nunca olvidar, especulador de VPO- se le terminó por caer la cara de vergüenza cuando la periodista Isabel San Sebastián le metió un rapapolvo épico por haberle montado día sí y día también escraches en la cafetería de Telemadrid:

Isabel San Sebastián: Ramón, tú incitabas a los trabajadores de Telemadrid a montarme a mí pollos en la cafetería de Telemadrid a través de un tuit. A mí y a Hermann Tertsch.

Ramón Espinar: Sí, y probablemente ahora no lo haría

Isabel San Sebastián: ¡Pero lo hiciste!

Ramón Espinar: Uno tiene derecho en la vida a aprender y ahora no lo haría. Entre que te monten un pollo en la cafetería de Telemadrid los trabajadores y que lo monten en tu casa durante meses hay una diferencia que tú entienden perfectamente, Isabel

Isabel San Sebastián: Nos montaron, y muchos, en la cafetería de nuestro lugar de trabajo. No era un acto puntual. ¿Que te arrepientes? Yo te lo agradezco y me parece muy bien, pero quien introdujo el concepto acosar a la gente cuando eso no se hacía en España excepto en el contexto del País Vasco fue Podemos, y lo llamaba jarabe democrático.

Ramón Espinar: ¡No es verdad! Hubo escraches en España antes de que existiera Podemos. […] En aquel momento, el papel que ella y Hermann jugaban en Telemadrid no me gustaba nada, y me parecía muy bien que los trabajadores protestaran. Con los años te pasa a ti y empatizas. Es una persona de carne y hueso con sus sentimientos, con familia.