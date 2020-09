«¡Sinvergüenza!»: Carlota Corredera detona sin clemencia contra Anabel Pantoja por lo que dijo de sus vacaciones

Lejos de ser un tema agradable a abordar, las escapadas estivales de los colaboradores de ‘Sálvame’ (Telecinco) han copado varios minutos de pantalla durante la emisión de este lunes 31 de agosto de 2020. Unos minutos cargados de tensión que se han centrado en los días de descanso que Anabel Pantoja ha demandado a producción y que han precipitado una pulla inicial de Carlota Corredera que, contra todo pronóstico, terminaba desembocando en un enfrentamiento para recordar.

Era entonces cuando Gema López, visiblemente sorprendida, exclamaba «¿15 días?» y le preguntaba cuántos días de descanso acostumbra a disfrutar al año.

«Yo vengo un día a la semana, ahí lo dejo. Si una semana me traen un lunes y a la siguiente un viernes, estoy casi 10 días en mi casa. La gente se piensa que porque viva en la playa yo estoy de vacaciones. No señores, vivo en la playa. Entonces, en vez de dar un paseo por el Retiro, voy a dar un paseo por la playa. No estoy de vacaciones. Ahora sí me he pedido 15 días porque necesito desconectar, desestresarme«, replicaba la sobrina de la tonadillera en una tentativa por defenderse.