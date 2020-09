Massiel vapulea a Iglesias y Montero en ‘Sálvame Deluxe’: «Pablito, no me toques los huevos»

La artista Massiel siempre ha hablado sin tapujos sobre cualquier tema. Ya sea de su vida privada o sobre política. Ahora, la cantante se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Sálvame Deluxe’ de este 19 de septiembre de 2020.

Massiel, sin pelos en la lengua, ha sorprendido a la audiencia revelando lo que piensa sobre Irene Montero y Pablo Iglesias.

El presentador le preguntaba sobre lo que más le había «cabreado» en este tiempo de las noticias que había leído. «A mí cada vez que abre la boca Irene Montero se me pone muy mala leche. Lo tengo que decir. Sé que es la mujer del vicepresidente del Gobierno, pero todo lo que veo en Facebook me parece terrible«, confesaba Massiel.

«Lo de la señal de tráfico, que no puede haber un cartel de un niño que dé la mano a una niña, ¡pero si ese cartel existe desde siempre! Ya sé que es amiga tuya…», añadía la cantante, para afirmar que «nada de lo que dice Irene Montero en el Parlamento tampoco me convence».

«A mí me caía bien Sánchez»

Jorge Javier Vázquez le quitaba miga al asunto y le preguntó sobre «si se había hecho de Ciudadanos». «Odio cordialmente a Rivera. Porque si Rivera hubiese pactado con el PSOE no tendríamos lo que tenemos ahora», espetó Massiel para dejar claramente sus preferencias de Gobierno: «¿Por qué no pueden pactar PP y Ciudadanos con el PSOE?», se preguntó en voz alta.

«A mí me caía bien Sánchez», aseguró después, de lo que se concluye que ahora, desde que pacta con Pablo Iglesias, no es santo de su devoción.

Massiel también lanzó un mensaje al vicepresidente segundo: «No he sido monárquica nunca, pero es una pérdida de tiempo, y no son momentos. Pablito, no me toques los huevos, no vamos a hablar ahora de República. Estamos a otras cosa», concluyó la ganadora de Eurovisión 1968.