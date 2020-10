Ana Rosa Quintana hunde a Pedro Sánchez: emite un vídeo que lo fulmina en 15 segundos

La reina de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, sigue en vanguardia en las críticas al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos, pero este jueves 15 de octubre ha subido un escalón más en la denuncia de las incongruencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, El Programa de Ana Rosa emitía su habitual sección de la ‘mesa política’ y los contertulios abordaban el intento de asalto a la Justicia del Ejecutivo y su iniciativa parlamentaria para cambiar las mayorías a la hora de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los invitados debatían sobre estas nada democráticas intenciones del presidente del Gobierno, en eso todos los contertulios parecían estar de acuerdo, y la presentadora introducía en el debate la controvertida elecciones de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado e introducía en el debate un elemento totalmente inesperado, contundente y definitivo:

“Vamos a emitir ahora unas imágenes de Pedro Sánchez, en una entrevista en este mismo programa en el año 2014. Fíjense lo que decía hace solo unos años eh…, anticipaba Ana Rosa a su audiencia”.

En el vídeo Pedro Sánchez hablaba de sus propuestas para mejorar la independencia de la Justicia si él llegaba -algo que no parecía muy probable entonces hace ahora 6 años- a presidir España y más concretamente su promesa sobre la elección de fiscal general:

“Por supuesto que estoy a favor de que la Fiscalía General del Estado sea autónoma, independiente y no la elija el Gobierno. Es más, no me importaría que fuese una decisión que tomasen directamente los ciudadanos…”.