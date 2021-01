Así ha sido el ‘violento asalto’ a TVE de Pedro Sánchez e Iván Redondo gracias a Jesús Cintora

Como es de sobra conocido, el ejército de la Roma imperial ha pasado a la historia, entre otros atributos militares, por ser una máquina perfectamente engrasada capaz de pasar por encima de cualquier tribu que opusiera resistencia en su objetivo de ampliar y consolidar los límites del mayor imperio que ha conocido la humanidad. 2020 también pasará a la historia por el pretor Iván Redondo, quien, desde la domus palaciega de la Moncloa del imperator Pedro Sánchez, lanzó su legión de Cintoriones contra TVHispania, la TVE que pagamos todos, y ponerle ‘Las cosas claras’ al resto de las tribus hispánicas sufridoras de semejante truñi (traducción libre del castizo ‘truño’).

Y todo esto a cualquier coste, ya sea de audiencias, pésima, frente a la competencia de Antonio García Ferreras, al que no ha conseguido siquiera inquietarle y que le duplica como mínimo cada día, o desde el punto de vista económico. Es muy fácil y goloso disparar con pólvora ajena para un programa carísimo que pagamos todas las tribus hispanas: 43.048 denarios por 32 programas o lo que es lo mismo, más de 1,3 millones de denarios para batir su propio récord histórico de audiencia mínima cada semana. Y mientras tanto, Rosa María Mateo toca la lira ante las llamas que afloran en la base del Pirulí.

Pero da igual, como tampoco le importa a la pareja que se sienta en el consejo de ministros del imperator Sánchez, con quien comparten intereses en el programa: Pijus Magnificus y su esposa Incontinencia Suma, quienes, desde el punto de vista verbal y desde su domus Galapaguensis, se superan y afanan por justificar sus descacharrantes nombres y apellidos cinematográficos tomados de la grandísima ‘La vida de Brian’. Y es que la pareja reparte diariamente sus ánforas ideológicas, que incluyen el ideario del pretor Redondo, en el programa del enchufado amigo, el Cintoriano Jesús (Jesús Cintora) para que tanto el presentador como sus colaboradores se las traguen sin pestañear y lo regurgiten sin digerir a la cara de todos los hispanitos de a pie.

Que sea justo o no lo que hacen, pasando por encima de sus compañeros de RTVE y de su normativa jurídica, pues da igual, que se fastidien, que para eso también forman parte de las tribus dominadas y ellos son los amos y señores de la democracia.

Pero el resto de las televisiones hispanas deberían tener mucho cuidado porque el pretor Redondo posiblemente guarde bajo su túnica un as para que el programa de su Cintoriano favorito sea el líder maximus: situar al auriga Tezanus (Tezanos y su CIS) al frente de la cuadriga de audiencias, de esta manera, el mejor chef político que ha conocido la democracia española conseguirá lo que resulta imposible: el liderazgo de ‘Las cosas claras’, pero no sólo en la mañana, cosa que para Tezanus es panem et circenses comido, sino también del prime time europeo.

Puestos a cocinar a lo loco, ni siquiera se le resistirían las televisiones de las tribus que habitan más allá del muro de Antonino en la lejana Britania, donde los siempre recordados locos de ‘La vida de Brian’ le habrían dedicado una de sus famosas pintadas, algo así como: “Las cosas claras: annus horribilis en TVHispania”.