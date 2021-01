Ferreras, (des)compuesto y sin titulares: Illa va hasta el plató de laSexta para no decir nada en pleno repunte de casos

Antonio García Ferreras se ha quedado (des)compuesto y casi sin entrevista.

El jefe de laSexta quería neutralizar el efecto Pablo Iglesias que la entrevista del vicepresidente tuvo en el ‘Salvados‘ de la noche de este 17 de enero de 2021 con Gonzo. Y jugaba su propia carta, la presencia en el plató de ‘Al rojo vivo’ del mismísimo ministro de Sanidad (y candidato del PSC a la Generalitat) Salvador Illa. Además, lo tenía en un momento trascendental, con la tercera ola de la pandemia de Covid ‘in crescendo’ en España.

Sin embargo, Illa no se ha mojado prácticamente en nada. Hemos perdido la cuenta de las veces que ha podido contestar algo así como «y ahí no voy a entrar». El socialista ha pasado de puntillas por los casos más espinosos -ni siquiera ha respondido con contundencia a Iglesias cuando soltó en ‘Salvados’ la mamarrachada de comparar a Puigdemont con el exilio republuicano- y no ha dejado un mísero titular.

Aunque el afín socialista y sus palmeros aplaudirán la actitud de Illa por moderada y mesurada, lo cierto es que ha pasado totalmente de meterse de lleno en los asuntos espinosos. Las redes también se daban cuenta y lo criticaban.

No contesta ni una pregunta que tenga que ver con el covi. Solo que doblaremos la tercera ola, cuando todavía no hemos desdoblado la Segunda. Y nos mandan este inepto para Cataluña 🤦‍♀️#IllaARV — carlota garcia🎗🕊 (@carlotagarcia5) January 18, 2021

Es vergonzoso ver al Ministro de Sanidad hablando en la Sexta sin decir nada. Los contagios y los muertos se multiplican mientras él titubea #IllaARV — Jjo_ (@bboy_Jjo) January 18, 2021

Que entrevista más aburrida. Él está centrado en lo que está. Cuantas veces lo ha dicho. Yo creo que se está intentando convencer a él mismo. #IllaARV — carlota garcia🎗🕊 (@carlotagarcia5) January 18, 2021

#IllaARV. El ministro ILLA no da confianza alguna pues ha zozobrado en muchas preguntas. Sus respuestas han sido muy repetitivas y muy poco claras. Quiere dar sensación de seguridad en lo que dice y se ha mostrado dubitativo e inseguro en lo que está haciendo — NACHO (@Prof945) January 18, 2021

No se siente reconocido no entra, no opina, no me mojo, no hago nada, la ola la doblegaremos o para que se entienda, nos pasará por encima, igual que las otras, simple #IllaARV — Viva Majeriacum! (@nammioho2018) January 18, 2021

“Hasta que no se pronuncie el Supremo hay que respetar lo dictado por la autoridad sanitaria de Castilla y León”

Estas fueron las insustanciales declaraciones de Illa tras su paso por ‘Al rojo vivo’, recopilados por el equipo de comunicación de Atresmedia, que las debió pasar canutas.

“Tenemos la experiencia de haber doblegado al virus y lo hemos demostrado”

“Vamos a derrotar esta tercera ola”

“Con la estrategia que ya funcionó en octubre podemos doblegar esta tercera ola”

“La salud es lo primero. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo”

“No he querido entrar en confrontación con las Comunidades y no voy a cambiar esta forma de actuar”

“Ya estamos haciendo cogobernanza. Nos vemos cada semana con las Comunidades”

“Van a ser semanas duras”

“El Estado de Alarma hasta el 9 de mayo no lo aprobó el Gobierno, lo aprobó el Congreso”

“Los servicios jurídicos del Gobierno consideran que lo que ha hecho Castilla y León no está cubierto por el decreto de Estado de Alarma, por eso lo hemos elevado al Tribunal Supremo”

“Hasta que no se pronuncie el Supremo hay que respetar lo dictado por la autoridad sanitaria de Castilla y León”

“Estamos en un Estado de Derecho garantista. Todo lo que sea afectar a derechos fundamentales tiene que tener garantías jurídicas”

“Estamos a un ritmo óptimo de vacunación”

“El cuello de botella son las dósis que recibimos”

“El sistema sanitario tiene capacidad, y está el recurso de la privada, para llevar a cabo las vacunaciones”

“Todos, especialmente los servidores públicos, debemos respetar el plan de vacunación”

“Las vacunas que distribuimos son seguras y eficaces”

“El factor principal de incremento de casos, según nuestros expertos, es por las Navidades”

“Hay poco más de cien casos de la variante británica secuenciados”

“Somos conscientes de que la presión hospitalaria es un factor de preocupación”

“Se han tomado medidas muy drásticos y creemos que no hay riesgo de colapso hospitalario”

“Estoy 101% dedicado a mi trabajo como ministro de Sanidad hasta que llegue la campaña electoral [catalana]”

“El Ministerio de Sanidad no ha sido un lugar cómodo en los últimos meses”

“Cuando llegue la campaña electoral, me dedicaré a ella. Ahora estoy centrado en la gestión en Sanidad”

“Mi foco ahora es el Ministerio de Sanidad y derrotar el virus”

“No voy a formar parte de ningún Gobierno independentista y Esquerra lo es”

Sobre la comparación Carles PuigdemontCuan-exiliados del franquismo realizada por Pablo Iglesias “Todos tenemos que respetar el Estado de Derecho”

“No sé quién va a ser mi sucesor. La decisión última es del presidente del Gobierno”

“Creemos que todavía nos queda alguna semana dura de incremento de casos”

“Estamos teniendo muy poco rechazo a las vacunas que estamos administrando”

“La conciencia de la ciudadanía sobre la vacunación está muy asumida”

“Las autonomías ya han decretado medidas muy drásticas que van a funcionar”