El doctor Carballo reparte golpes a Illa, a las elecciones catalanas y a la nueva ministra: «Es todo demencial»

El Doctor César Carballo se ha convertido en uno de los médicos más mediáticos en España con motivo de la pandemia del coronavirus; un habitual de La Sexta Noche, el Horizonte de Iker Jiménez y El programa de Ana Rosa, principalmente.

El adjunto de urgencias en el Ramón y Cajal participó este viernes 29 de enero de 2021 precisamente en este último, en el magazine matutino de Telecinco, en el que, desde el final de su guardia en las urgencias del hospital madrileño, respondía muy cabreado a las preguntas de Ana Rosa.

Y es que las elecciones catalanas previstas para el próximo 14-F, en el que podrán salir a votar individuos en cuarentena e incluso contagiados, es la gota que colma el vaso de los sanitarios. Por el camino, completa uno de los mayores zurriagazos al ministro saliente Salvador Illa:

Hemos perdido el norte completamente, es inconcebible. En la primera ola impedíamos con cierta lógica que la gente pudiera despedirse de sus familiares y ahora les vamos a permitir ir a votar. Es una auténtica locura. Es demencial. Es absolutamente demencial lo que se está planteando. Pero qué mas da la hemeroteca, si el ‘efecto Illa’ del que se habla ahora en Cataluña, que es increíble, son 90.000 muertos detrás y una gestión nefasta de la pandemia, ¡hemos ido siempre por detrás! Y hablamos del ‘efecto Illa’, es tremendo. Y ahora han decidido apostar por otra persona como ministra que tampoco tiene experiencia.

SOBRE LOS VACUNAJETAS

Es uno de los temas de moda, ese grupo de alcaldes de pueblo y altos cargos de todo pelaje; desde el JEMAD hasta el obispo de Mallorca, pasando por algunos consejeros de Sanidad, que se han colado de una forma u otra para ponerse la vacuna.

En El Programa de Ana Rosa se les ha apaleado especialmente, pero el Doctor Carballo resultaba algo más indulgente:

Esto era asumible. Yo creo que se podría haber vacunado a gente de primera línea, pero eso habría que haberlo dejado claro en un plan estratégico. Pero cuando se habla de alcaldes, no sé si son necesarios… Hay gente en el servicio de urgencias que no se ha podido vacunar todavía. Personal de primera línea de verdad tiene que esperar porque no hay vacunas.