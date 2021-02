Ana Rosa no soporta más a Iglesias: «Lo que quiere es un Aló Vicepresidente»

Pablo Iglesias había venido amenazando con ello, pero no lo queríamos creer. No tiene filtro, no tiene fin. Quiere su estado totalitario y controlarlo todo.

Este 17 de febrero de 2021 el líder podemita y vicepresidente del Gobierno ha dado un nuevo paso hacia su ansiado poder bolivariano: quiere controlar los medios de comunicación privados: «¿Cuáles son los dispositivos de control de un poder tan inmenso?»

Ya controla TVE, de forma lamentable, manipulación tras manipulación con el dinero de todos los españoles, y ahora quiere controlar a Herrera, Ana Rosa, Vicente Vallés y demás comunicadores que no le bailan el agua.

Aduciendo Iglesias que estos medios están al servicio de los intereses de los «millonarios», los «bancos» y los «fondos buitre», dice que casi todo lo controla un oligopolio mediante Atresmedia y Mediaset, y se queja de que no tengan ningún tipo de control democrático.

En esta línea estalló contra él uno de los principales aludidos, Ana Rosa Quintana, desde Telecinco directa a por él:

Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia, y a usted lo ha elegido Pedro Sánchez. Esto de Ana Rosa a Pablo Iglesias. Hay que verlo: pic.twitter.com/iQ9wNBFlS8 — Hugo Manchón (@hugomanchon) February 18, 2021 Si a nosotros no nos quisieran, no duraríamos ni un telediario, los telediarios que reclama para usted. Recuerden lo que decía antes de fundar Podemos.

Y tiró entonces la presentadora de la hemeroteca tan manida sobre el por entonces exaltado profesor universitario que aseguraba que él quería para sí los telediarios…