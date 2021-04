En TVE van con todo: una tertuliana de Cintora acusa a Ayuso de generar ‘madrileñofobia’ en el resto de Comunidades

En TVE van con todo», denunciaba en su Twitter Toni Cantó. Contra Isabel Díaz Ayuso. Y en esa estrategia el programa de Jesús Cintora, ‘Las cosas claras’, es punta de lanza.

Allí, el controvertido presentador soriano mantiene el asiento de una tal Gloria Marcos, que destaca por ser una exaltada con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección.

Marcos acusó a la propia Díaz Ayuso de ser la causante de que exista «madrileñofobia» en el resto del Estado y de despreciar al resto de CCAA. Cualquiera diría que en el horizonte más inmediato hay unas elecciones autonómicas el 4 de mayo cuyas encuestas dan a Ayuso una holgada victoria y que la izquierda, empezando por el propio presidente Pedro Sánchez, que ha entrado indisimuladamente en campaña hasta el punto de opacar al verdadero candidato socialista, Angel Gabilondo, se la juega.

“Parece que Díaz Ayuso está generando `madrileñofobia´en el resto del Estado (…) desprecia al resto de las Comunidades” En TVE ya van con todo. pic.twitter.com/rEbSMv23Ar — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 19, 2021

La señora Ayuso se plantea que su contrincante es Pedro Sánchez. Está causando madrileñofobia en el resto del Estado. Porque la Comunidad de Madrid supone el 17% de los ciudadanos de todo el Estado pero está despreciando al resto de las Comunidades.

Pase lo que pase en los comicios del 4-M, nadie le puede negar a Cintora que no lo haya intentado en su afán de desprestigiar a Díaz Ayuso. En repetidas ocasiones, además.

Lo de Cintora es un no parar: ahora le pillan manipulando la traducción de una turista para dañar a Ayuso

Lo de Jesús Cintora ha sido un no parar. No es que su programa de Televisión Española salga a escándalo diario, es que hay días que nos obsequia hasta con dos manipulaciones de libro que se saltan a la torera cualquier libro de estilo mínimamente serio.

Como hemos dado cuenta en PD, ‘Las cosas claras’ ha sido muy criticado en Twitter en las últimas horas por destacar el ‘desfase de turistas de Madrid’ cuando en las imágenes aparecía una playa de la Barceloneta totalmente llena. Hasta el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida se cachondeaba.

Pues bien, los chanchullos de Cintora no terminaban ahí, ya que un reportero salía la calle para preguntar a los turistas que por qué venían a España en plena pandemia. Con el claro objetivo de dañar a Isabel Díaz Ayuso y hacerla culpable de que la pandemia se desboque, el presentador de TVE daba paso así: «Entre tanto los turistas dicen cosas como estas».

Una de las entrevistadas, decía en inglés algo que hasta los menos versados en la lengua de Shakespeare podrían entender: «In Spain I feel that it’s more open than other European countries». Es decir, que la muchacha menciona a España y lo compara su nivel de apertura con el de otros países europeos.

Sin embargo, el programa de Cintora subtitula de una manera que llamaba poderosamente la atención de las redes sociales: «Siento que Madrid es una ciudad más abierta que otras ciudades europeas«, algo que no ha dicho en ningún momento la turista.

Eduardo Carazo, diputado del PP por Valladolid, lo denunciaba así: «El sectarismo de Cintora no es propio de una televisión pública».