Miguel Ríos, despellejado en redes por defender que «el franquismo ha vuelto» representado en VOX y el PP

«La democracia no está en peligro, pero el franquismo ha vuelto». El cantante rockero Miguel Ríos fue uno de los invitados del programa ‘Liarla Pardo’ de este domingo 9 de mayo de 2021, donde emitió unas declaraciones que le han hecho ser protagonista de las críticas en redes sociales.

Ríos añadía que: «Está más claro que el agua que el franquismo ha vuelto representado no solo en VOX, sino también en el PP».

En otro momento de la entrevista, el cantante comparaba a Isabel Díaz Ayuso con Donald Trump:

Me alegra conservar mi pertenencia a mi clase social. El dinero para mí no es nada atractivo, es un coñazo. Hay mucha gente muy normal que de pronto la vida le da un regate. Hay una utilización política de las colas del hambre. No puedo creer que en la deriva de la libertad, en este ‘trumpismo’ sin ningún tipo de disfraz, llegar a esta enunciación, la actual presidenta de la CAM, lo ha sobrepasado. Quién la haya votado sus razones tendrá.

Madrid es mucho más de derechas de lo que creemos. No veo a un obrero votando a Vox, es como un sindiós. Pero la praxis de los propios partidos es rocambolesca. Entrar en el discurso que propuso la derecha de ‘comunismo o libertad’ con ‘fascismo o democracia’, en vez de desmontar su discurso, fue fatal.