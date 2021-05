Salvaje palo de la Junta Electoral a Mónica López (TVE) por su «falta de neutralidad y ecuanimidad» con Monasterio

Varapalo de la Junta Electoral Central (JEC) a Mónica López y por extensión, a la TVE de Enric Hernández.

Según avanza OKDiario, este organismo ha considerado que la presentadora de ‘La hora de La 1’ abordó con «falta de neutralidad y ecuanimidad» la entrevista que realizó en campaña a Rocío Monasterio, cabeza de lista de VOX en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid.

Todos los espectadores recordaran el tono y las formas de la meteoróloga catalana con su invitada aquel día, a la que atacó por la postura de su partido con los ‘menas’, criticó a la formación por el cartel, y remató la jugada con reproches por no condenar el las supuestas amenazas que recibieron, entre otros, Pablo Iglesias.

El órgano supervisor ha estimado parcialmente el recurso que presentó VOX contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial que rechazó la denuncia inicial de la formación de Monasterio.

Según la JEC, «los términos en que se desenvolvió la entrevista realizada a la candidata del partido político VOX, doña Rocío Monasterio en el programa de TVE ‘La hora de la 1’, el 26 de abril de 2021, supuso una vulneración por RTVE de los principios de neutralidad informativa e igualdad establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG».

En la exposición de motivos de su resolución, la JEC señala:

«Teniendo en cuenta el tiempo dedicado a los mismos (11 minutos y medio de 13 minutos y medio) y que, en su tratamiento, la entrevistadora mantuvo un tono de reproche y reprobación, tomando posición, por momentos, en contra de la entrevistada, esta Junta considera que el desarrollo de la entrevista no fue acorde con los principios de ecuanimidad y neutralidad exigibles al medio público en el que tuvo lugar».

Sucedió el 26 de abril de 2021, en el marco de la campaña electoral del 4-M.

Lamentable y evidente tercer grado por parte de Mónica López, a través de Enric Hernández, a la candidata de VOX, Rocío Monasterio.

TVE se ha puesto el ‘mono de faena’ para agradar a la izquierda en esta recta final de la campaña electoral del 4 de mayo. En una entrevista celebrada este lunes 26 de abril de 2021, la presentadora de ‘La hora de La 1’ ha arremetido contra la de VOX por lo sucedido el pasado viernes 23 de abril de 2021 en el debate de la SER, cuando Pablo Iglesias abandonó el plató de la radio de PRISA.

Fue una entrevista tensa, donde la meteoróloga catalana se afanó en congraciarse con la izquierda. Monasterio no se inmutó porque, según ella, ya han condenado toda la violencia, en relación a las amenazas con balas que según Iglesias ha recibido en los últimos días. La política madrileña dijo que ella lo que deseaba es que también se condenara lo que sucedió con su formación en el mitin de Vallecas, donde varios militantes recibieron pedradas y latas de cerveza por parte de los ‘cachorros’ antifascistas.

Monasterio: Igual que condenamos la violencia, le pedimos a Iglesias que condene lo del mitin de Vallecas

Mónica López: Señora Monasterio, si se demuestra que las amenazas (de las balas) son reales, ¿se compromete a disculparse (con Iglesias)?

Monasterio: Yo no me tengo que disculpar porque ya hemos condenado toda la violencia, quien se tiene que disculpar son quienes pusieron en duda lo de Vallecas o justificaron las pedradas

Mónica López: Usted puso en duda lo de las balas

Monasterio: Yo puse en duda a este Gobierno. Yo lo que he hecho ha sido condenar la violencia y las agresiones a todos los partidos políticos

Mónica López: Abascal ha dicho que apesta a montaje de Podemos

Monasterio: El otro día Iglesias entró en plató gritando a todos los periodistas que él no iba a compartir plató con la extrema derecha. Amenazó a los periodistas de la SER con que no se iba a sentar conmigo. Yo lo que no iba a hacer es levantarme yo.

Mónica López: Usted llamó a Mónica García amargada. El señor Abascal dijo que Pablo Iglesias había lloriqueado

Monasterio: ¿Qué me llamaron a mí en la SER? Fascista, jeta, ultraderecha, esa parte la omite usted. El señor Iglesias entró en el plató diciendo que no se iba a sentar con fascistas. Lleva tiempo intentando que la SER nos vetase de ese debate. Tiene miedo a debatir con nosotros