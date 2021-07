Inda desmonta a Sotillos: «Te doy unas clases particulares y después te llevo al otorrino»

Los ánimos estuvieron ciertamente caldeados en El Programa del verano de este 21 de julio de 2021. A Eduardo Inda le habían puesto enfrente en la mesa de debate a Alberto Sotillos, algo así como un expolítico e hijo de político importante en el PSOE de Felipe González y que ahora se dedica a algo de comunicación… Y eso le iba a molestar.

Así que surgió lo inevitable, el tertuliano de izquierdas quiso hacer su ataque particular a Pablo Casado (por el asunto Camuñas) y acabó atacando también al periodista de OkDiario, que se revolvió de lo lindo y terminó por monopolizar la conversación en un tono bastante elevado:

He dicho que lo del 36 fue un Golpe de Estado y que Franco fue un dictador, como estás sordo y no quieres escuchar, te lo repito. Y Largo Caballero, Companys e Indalecio Prieto fueron asesinos, y esos tienen fundaciones y no las vais a ilegalizar. Te doy unas clases particulares de Historia y después te llevo al otorrino.

Te lo repito, que Franco era un asesino y un dictador, pero que los otros dieron un Golpe de Estado en el 34. No puedes blanquear históricamente una cosa y oscurecer la otra.