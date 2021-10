El ‘zasca’ de Pilar Gómez a Gabriel Rufián: “Saca lo peor de cada uno y lo mejor de Villarejo”

A Pilar Gómez no le gustó cómo Gabriel Rufián se ‘deleitaba’ con las declaraciones del comisario jubilado de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, sobre el Rey Emérito Juan Carlos I.

El diputado de ERC mostró un especial interés cuando se habló de que a Juan Carlos I “se le inyectaron hormonas femeninas” para rebajarle la libido, ya que se consideraba un «asunto de estado» que el monarca fuera «tan ardiente».

Mientras que el excomisario se pregunta qué razones pueden llevar al «envenenamiento» de una persona, Rufián buscaba rascar argumentos para sumar a sus constantes ataques a la Casa Real.

Al analizar las palabras de Villarejo en ‘Más Vale Tarde’ de laSexta este 20 de octubre, Pilar Gómez (hasta ahora directora adjunta de ‘La Razón’ y recientemente fichada por ‘El Confidencial’) no dudó en lanzar un duro ‘zasca’ al diputado:

“Gabriel Rufián saca lo peor de cada uno y lo mejor de Villarejo”, haciendo referencia a una búsqueda de protagonismo y de titulares polémicos del excomisario.

La polémica afirmación sobre el Rey Emérito tuvo lugar en su segunda comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la ‘operación Kitchen’, el operativo supuestamente orquestado desde el Ministerio del Interior en tiempos Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Problemas con la prensa

El ‘zasca’ a Rufián llega solo 24 horas después de que se crispara en el Congreso de los Diputados cuando le recordaran que su sueldo lo pagaban todos los españoles. Así como también pasó con Mireia Vehí.

Los diputados de ERC y la CUP, respectivamente, se encararon este 19 de octubre con el periodista de ‘Estado de Alarma’ Javier Negre, a quien evitaron responder a ninguna de sus incómodas preguntas en el Congreso de los Diputados.

Negre comenzó preguntando a Vehí qué opinaba de que “el sindicato mayoritario de los Mossos acusa a la CUP de estar destrozando la seguridad en Cataluña y de secuestrar a la Generalidad”. Al escuchar la pregunta, la diputada inmediatamente quiso saber de qué medio venía la pregunta y al conocer la respuesta usó la fórmula común de: “no vamos a responder a la extrema derecha”.

Sin embargo, Negre le recordó que su sueldo era pagado por todos los españoles, lo que hizo que la diputada de la CUP perdiera los papeles: “La pregunta es qué hace usted aquí, porque yo he visto durante la pandemia muchísimos periodistas que no han podido entrar y me gustaría saber a usted quién le paga la acreditación”.

Una situación similar se vivió con Gabriel Rufián, a quien le preguntó su valoración por quienes no celebraron las polémicas disculpas de Arnaldo Otegi por la violencia de ETA, como fue el caso de las propias víctimas del terrorismo.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, respondía Rufián siguiendo la fórmula del independentismo catalán. Sin embargo, su respuesta fue más borde cuando le recordaron que su salario proviene del bolsillo de todos los españoles: “Opino igual que hace cinco segundos”.