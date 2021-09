Twitter ajusticia a Gabriel Rufián por su pataleta ante la detención del golpista Carles Puigdemont

Era de esperar la pataleta del bufón del Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufián no ha podido resistirse a comentar, a su manera, claro, la noticia de la detención del expresidente catalán y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont.

El parlamentario de ERC pone el acento en que los magistrados están empeñados en arrinconar a los independentistas mientras que, por otra parte, dejan libres y sin causa penal alguna a los reyes.

En concreto, Rufián se refiere a una de sus obsesiones diarias, a Juan Carlos I:

Rufián, como era de esperar, consiguió ser protagonista en Twitter a cuenta del meneo que le metieron. Especialmente le recordaron algo esencial, que mientras Puigdemont sí que tiene cuentas pendientes con la Justicia española, el rey emérito no tiene, hasta el momento, causa judicial alguna:

Presidentes electos que han infringido la ley y tendrán derecho a defenderse en un juicio con todas las garantías. Porque sea Presidente electo no puede saltarse las leyes en vigor a la torera. Hasta los jueces están sometidos al imperio de la ley. Los Presidentes también

¿Electo? Si la memoria no me falla el presidente electo fue el Sr. Artur Mas. El Sr. Puigdemont le propinó un oportuno codazo asumiendo la presidencia. Con la verdad y los datos verificables sobre la mesa el Sr. Puigdemont nunca ha ganado unas elecciones 🤷🏻‍♀️

Lección de español gratis.

Un expresidente que vulneró la ley, y cometió unos delitos muy graves (entre ellos la malversación), que lleva 4 años sin poder acercarse a España para no ser detenido, eso ES UN FUGADO, no alguien que se va a otro país y no lo persigue la justicia.

