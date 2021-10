El negro de VOX desvela el motivo detrás del gracioso ‘zasca’ que dejó sin palabras a Susanna Griso

El divertido ‘zasca’ de Bertrand Ndongo a Susanna Griso sigue dando mucho de qué hablar.

El conocido como ‘negro de VOX’ fue preguntado por Rubén Amón por su opinión del franquismo después de las declaraciones en las que sugería que la dictadura de Franco fue positiva para España.

Ndongo dejó claro que él no blanquea el franquismo pero «lo que no puede ser es que apoyemos a ciertos asesinos y luego a Franco le condenemos». La respuesta hizo que la presentadora de ‘Espejo Público’ le diera una ‘recomendación’:

«Te doy un consejo desde la edad. Tienes 30 años y llevas muy poco en España. Quién te manda a ti hablar sobre Franco ni por experiencia ni por edad. No tienes legitimidad para hacerlo tú. Tú no tienes ningún recuerdo de Franco», dijo Griso. Sin embargo, Ndongo no dudó en darle un sonoro ‘zasca’ en su propio programa.

“Usted habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿estuvo allí?”, preguntó dejando de piedra a la periodista que solo pudo responder un “pero, pero, pero…” sin encontrar las palabras que la hicieran salir del jardín donde se había metido ella sola.

Tras la polémica que regresó por la publicación del vídeo por Juan Carlos Girauta, el propio ‘negro de VOX’ ha querido explicar los motivos detrás de su ‘zasca’ a Griso:

“Aquel día me llamó más la atención eso de ‘precisamente tú’. En plan tú, joven, inmigrante, negro y de VOX. Precisamente tú no puedes hablar de Franco”, explicó en su cuenta oficial de Twitter.

De hecho, a modo de curiosidad, el exportavoz de Ciudadanos ha retuiteado la respuesta de Ndongo en su perfil de Twitter.

Los usuarios, en cualquier caso, se han mostrado a favor del afiliado de la formación de Santiago Abascal. «Es como hacerte de menos», «¿A qué se refiere con «precisamente tú?» o «En ese comentario salieron a relucir todos los prejuicios que tenía contra ti» han sido algunas de las respuestas que el simpatizante de VOX ha recibido en su tuit.