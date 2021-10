El divertido ‘zasca’ del negro de VOX a Griso por decirle que no tiene “legitimidad para hablar de Franco”

Bertrand Ndongo protagonizó un divertido ‘zasca’ que dejó acorralada a Susanna Griso.

El conocido como ‘negro de VOX’ fue preguntado este 18 de octubre por Rubén Amón por su opinión del franquismo después de las declaraciones en las que sugería que la dictadura de Franco fue positiva para España.

Ndongo dejó claro que él no blanquea el franquismo pero «lo que no puede ser es que apoyemos a ciertos asesinos y luego a Franco le condenemos». La respuesta hizo que la presentadora de ‘Espejo Público’ le diera una ‘recomendación’:

«Te doy un consejo desde la edad. Tienes 30 años y llevas muy poco en España. Quién te manda a ti hablar sobre Franco ni por experiencia ni por edad. No tienes legitimidad para hacerlo tú. Tú no tienes ningún recuerdo de Franco», dijo Griso. Sin embargo, Ndongo no dudó en darle un sonoro ‘zasca’ en su propio programa.