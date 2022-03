El papel de ‘portavoz’ de Sánchez para atacar a Feijóo le sienta fatal a Jorge Javier Vázquez

El refranero español es muy sabio y muy amplio.

Y en el caso de Jorge Javier Vázquez, presentador de ‘Sálvame’ (Telecinco), habría que aplicar esa máxima de «zapatero, a tus zapatos».

O, cuando menos, que no haga la de Manolete, la de «si no sabes torear, para qué te metes».

Máxime cuando además ya venía de cosechar auténticas zurras por sus palabras en contra de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y de Olga Moreno, expareja de Antonio David Flores.

El comunicador de Mediaset rajó ampliamente de Alberto Núñez Feijóo, el futuro presidente del Partido Popular a nivel nacional, por la única razón de que esté había puesto al Gobierno Sánchez de vuelta y media ante su inacción por la subida indiscriminada de la luz y de los carburantes.

El mandatario gallego dijo esto sobre los 250 millones extra que el mes se embolsa el Ejecutivo socialcomunista por esa vía impositiva:

El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina porque el 50% del precio de la electricidad y de los carburantes son impuestos.

No podemos decir a los españoles que bajen la calefacción y no bajar impuestos. No hay política social sin política económica y lo primero es llegar a fin de mes. ¿Cómo es posible que esto no sea prioritario?